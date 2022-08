Expointer Confira a programação do Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

O evento visa ampliar os conhecimentos sobre novos investimentos e inovações no agronegócio Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Buscando ampliar os conhecimentos sobre novos investimentos e inovações no agronegócio, o Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro, da Rede Pampa e Banrisul, convidou grandes nomes do setor para discutir o atual momento econômico e projetar o futuro do setor. O encontro ocorre no dia 1º de setembro, às 14h30, na Expointer.

Além da abertura realizada pelo governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, e pelo secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Domingos Velho Lopes, a programação contará com dois painéis de debate.

1º Painel

Claudio Coutinho – Presidente do Banrisul

Nei César Mânica – Presidente da Cotrijal

Rodrigo Feix – Economista e pesquisador do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do RS (SPGG)

Rodrigo Ramos Rizzo – Secretário Adjunto de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS

2º Painel

Caio Vianna – Presidente da CCGL

Antônio Da Luz – Economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul)

Fernando Marchet – CEO da Bateleur Consultoria

Osvaldo Lobo Pires – Diretor de Crédito do Banrisul

As inscrições são limitadas e gratuitas através do site do Fórum.

