Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

A obra será lançada no dia 29 de agosto, na Casa da Cotribá na Expointer. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A trajetória da Cotribá, a mais antiga cooperativa agropecuária em funcionamento no Brasil, é contada em detalhes no livro “Cotribá 110 anos”, que será lançado no dia 29 de agosto, às 10h, na Casa da Cotribá, na Expointer. A obra, de autoria do vice-presidente da Cotribá, Enio Cezar Moura do Nascimento, e da jornalista Marcela Prass Scheffler, traz algumas curiosidades, como o fato da entidade já estar em atividade há quase 30 anos quando foi oficializada a legislação sobre o cooperativismo no Brasil, em 1938, durante o governo de Getúlio Vargas.

Com sede administrativa em Ibirubá (RS), a Cotribá foi criada em 21 de janeiro de 1911 por iniciativa de um grupo que se reuniu para fundar uma entidade cooperativa sob o modelo alemão, com o objetivo de representar os interesses do homem da terra e defender seus direitos. Surgiu, então, Genossenschaft General Osório. General Osório foi uma das primeiras denominações do município de Ibirubá.

Hoje, a Cotribá é referência em cooperativismo e conta com mais de 8.200 associados. O carro-chefe é o recebimento, armazenagem, produção e comercialização de grãos, mas também atua em outros segmentos, tais como insumos, fábricas de rações, farmácia veterinária, seção de peças, revenda de combustíveis, supermercados, loja de departamentos e centro comercial.

