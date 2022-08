Expointer Boas práticas ambientais serão reconhecidas no Troféu Destaques do Agro

O prêmio será concedido a iniciativas de preservação do meio ambiente.

Na categoria “Boas Práticas Ambientais” do Troféu Destaques do Agro serão reconhecidos produtores rurais que adotam medidas sustentáveis e tenham iniciativas de preservação do meio ambiente e dos ecossistemas abrangidos pelas suas propriedades. A premiação é uma parceria da Rede Pampa e do Banrisul, que ocorre no dia 1º de setembro, às 20h, na Expointer.

Também serão avaliadas práticas que conciliem conservação e produtividade, com o uso prioritário de fontes de energias renováveis e que contribuam para um conceito sustentável do agronegócio, servindo de exemplo para outros agricultores gaúchos.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 11 de setembro.

