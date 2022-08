Expointer Animais começam a chegar no Parque de Exposições Assis Brasil para a 45ª Expointer

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Autoridades como o governador do RS, Ranolfo Vieira Júnior, e o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, acompanharam a chegada dos animais no Parque. Foto: Fernando Dias/Seapdr Foto: Fernando Dias/Seapdr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os primeiros animais já começaram a chegar nesta segunda-feira (22) no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, para a 45º edição da Expointer. Para este ano, são esperados 6.378 animais, sendo 5 mil espécies de argola e 1.200 rústicos. Em comparação com 2019, último ano de exposição sem restrições em razão da pandemia de Covid-19, são mais de mil novos animais.

Os criadores estão com expectativas altas para a edição que se aproxima. Pelo menos, esse é o sentimento do cabanheiro Magaiver da Rosa, que veio de Uruguaiana para Esteio pelo oitavo ano consecutivo. Ele traz para a feira touros que irão concorrer nas competições pela categoria macho das raças Braford e Hereford. “Temos que vir, né. Se pensarmos que vamos perder, ficamos em casa. Temos que vir sempre pensando positivo”, destacou Rosa.

O criador de ovelhas, Sérgio Takahashi, veio do Paraná para participar da exposição com a raça Texel. Segundo ele, a Expointer é o maior evento para o setor. “A Expointer para nós é, como se diz, esse ano tem a Copa do Mundo. No Texel, para nós, a Expointer é a Copa do Mundo todo ano. É uma vitrine internacional, então isso tudo, para nós, agrega muito valor comercial e de divulgação”, aponta.

A Expointer é a maior exposição agropecuária a céu aberto da América Latina. Considerando sua história, o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, ressalta que o grande evento nasceu de uma exposição de animais e com o tempo se consolidou como uma grande feira multissetorial. “Os animais são a razão de ser da Expointer, é a origem, é o charme e aquilo pelo qual muitas famílias vêm para mostrar para os filhos, principalmente aqui da nossa área urbana. Mostrar a vaca, mostrar a ovelha, mostrar o cavalo. Então, eles são uma peça fundamental. Sem os animais, não tem Expointer”, afirma Pascoal.

Além do prefeito de Esteio, o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, o secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes, e demais autoridades estiveram presentes no portão 8 para acompanhar a chegada dos animais, que devem continuar ingressando no Parque de Exposições nos próximos dias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer