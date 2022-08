Expointer Banrisul disponibiliza linhas de crédito para o agronegócio na Expointer

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Os destaques serão as linhas Moderfrota e Pronaf Investimento, que possibilitam a aquisição de tratores, implementos, colheitadeiras, plataformas e máquinas agrícolas autopropelidas. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Reafirmando o seu compromisso de atuar como um parceiro do agro gaúcho, o Banrisul disponibilizará, durante a 45ª edição da Expointer, um amplo portfólio de crédito a todos os seus clientes do segmento rural, com opções que atendem desde o agricultor familiar ao produtor empresarial. Além das já tradicionais linhas de investimento para compra de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, o Banco também viabilizará a aquisição de soluções para inovação e melhorias em propriedades rurais, com foco especial em sistemas de irrigação e geração de energia fotovoltaica.

Neste ano, os destaques serão as linhas Moderfrota e Pronaf Investimento, que possibilitam a aquisição de tratores, implementos, colheitadeiras, plataformas e máquinas agrícolas autopropelidas com recursos equalizados pelo Tesouro Nacional. Outra opção será o AgroInvest, crédito voltado para o financiamento de máquinas e implementos agrícolas e novas tecnologias, como equipamentos para agricultura de precisão, sistemas de energia solar, irrigação e biodigestores. Também serão ofertadas linhas de Microcrédito e de Desenvolvimento com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Produtores que tenham interesse em simular uma operação ou obter esclarecimentos sobre as linhas de crédito poderão visitar o estande de Agronegócios do Banrisul na Expointer, localizado no setor de Máquinas e Implementos Agrícolas, onde uma equipe de especialistas estará à disposição dos clientes durante todos os dias do evento, das 8h às 18h. Outra opção será o atendimento via WhatsApp – para entrar em contato, o interessado deve apontar a câmera do seu celular para os QR Codes disponíveis nos totens nos estandes dos expositores.

O presidente da instituição, Cláudio Coutinho, ressalta que a expectativa para esta edição segue o mesmo tom dos anos anteriores: valorizar a proximidade do Banco com o agronegócio, tratando os seus clientes do meio rural como prioridade. “Como já é tradição para nós, o Banrisul estará presente na Expointer com um time especializado no agro, colegas preparados para oferecer um atendimento de alto nível técnico e excelência àqueles que visitarem a feira”, pontuou.

A 45ª edição da Expointer será realizada entre os dias 27 de agosto e 04 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Para mais informações sobre a atuação do Banrisul no evento, acesse o site.

