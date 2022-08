Expointer “O agronegócio é a alavanca de desenvolvimento do estado e precisa ser valorizado como tal”, afirma diretor do Banrisul

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

O banco, em parceria com a Rede Pampa, promove a primeira edição do Troféu Destaques do Agro. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Construindo na prática o compromisso de fomentar o agronegócio, o Banrisul, em parceria com a Rede Pampa, promove a primeira edição do Troféu Destaques do Agro. O setor, segunda maior carteira de crédito do banco, foi escolhido como um dos pilares da instituição financeira. Cerca de R$ 7 bilhões serão colocados à disposição dos produtores pelo Banrisul, que também vai capacitar seus colaboradores especialmente para os clientes de agro e para atuação na Expointer.

De acordo com o diretor comercial do banco, Fernando Postal, a partir de agora, o objetivo é premiar todos os anos quem faz o agronegócio gaúcho acontecer. “É muito importante reconhecer as pessoas que são inovadoras, que pesquisam e investem em sustentabilidade e que impulsionam a agricultura familiar. O agronegócio é a alavanca de desenvolvimento do estado e precisa ser valorizado como tal”, ressaltou.

O evento acontece no dia 1º de setembro, às 20h, na Casa da Rede Pampa na Expointer, será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 11 de setembro.

