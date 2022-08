Expointer Farsul destacará a potência agrícola brasileira em fórum na Expointer

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Entre os participantes do Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro está o presidente da Farsul, Gedeão Pereira. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Durante a Expointer 2022, uma série de debates serão realizados para discutir temas de relevância ao agronegócio. Um deles será o Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro, promovido pela Rede Pampa em parceria com o Banrisul, que ocorre no dia 1º de setembro, às 14h30, na Casa da Rede Pampa na Expointer.

Buscando ampliar conhecimentos sobre inovações no agronegócio, o evento traz grandes nomes do setor com o objetivo de avaliar o atual momento econômico para o setor. Entre os participantes estará o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira.

“O Brasil hoje é o maior exportador líquido de alimentos do mundo e, portanto, há uma grande expectativa em relação ao que o país pode resolver no mercado internacional em termos de oferta de alimentos. Somos uma potência agrícola mundial e não temos dúvida de que seremos a maior agricultura do mundo em 15 anos – o que é uma conquista de todo o povo brasileiro”, destacou Gedeão.

O Fórum será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 11 de setembro.

