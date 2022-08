Expointer Serviço de inspeção veterinária é realizado em animais que chegam à Expointer

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











A feira terá a participação de 6.378 animais. (Foto: Cabanha Timbaúva/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os animais continuam chegando ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, para participar da 45ª Expointer. Para ocorrer tudo como manda o figurino, logo na entrada, as espécies são inspecionadas pela equipe da Divisão da Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura (DSA).

“Primeiro, a gente faz uma inspeção documental, para saber se tá tudo de acordo com o regulamento sanitário e com as exigências, dependendo de cada espécie”, explica a inspetora-chefe, Brunele Weber Chaves. Após essa etapa, a DSA permite o desembarque dos animais no Parque de Exposições para que passem pela verificação de condição de saúde. “Na inspeção clínica, a gente procura indícios de doenças infectocontagiosas e parasitárias. Os animais estando ok com o regulamento sanitário, aí sim, estão autorizados a ingressar”, conclui.

Para a edição de 2022, são esperados 6.378 animais, sendo 5.093 de argola e 1.285 rústicos. Para inspecionar todas as entradas, quatro equipes estão trabalhando por plantões. Embora os portões já estejam abertos, o pico de movimento costuma ser na sexta-feira, véspera da abertura oficial da Expointer.

Caso seja identificado alguma irregularidade, o animal corre o risco de não entrar na feira. “Se o problema for documental, esse animal pode ficar aguardando até que venha o documento. As vezes, ao virem da propriedade, os proprietários esquecem o registro ou até mesmo algum dos testes. Se for um problema sanitário, pode ocorrer, dependendo do problema, esse animal não é admitido no Parque e precisa retornar para a propriedade rual”, explica Rosane Colares, diretora do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura.

A inspeção é feita para garantir a segurança dos animais ao longo da feira, nos leilões, exposições e campeonatos. As exigências específicas para cada espécie constam no Regulamento de Exposição de Animais da Expointer 2022, organizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer