Expointer Polícia Rodoviária reforçará o policiamento durante a Expointer 2022

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Neste ano, a PRF realizará ações de educação para o trânsito no entorno do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Foto: PRF/Divulgação Neste ano, a PRF realizará ações de educação para o trânsito no entorno do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará uma operação especial durante o funcionamento da Expointer 2022, que acontecerá de 27 de agosto a 04 de Setembro, em Esteio. Durante todo o período do evento, os policiais estarão presentes no lado de fora do Parque de Exposições Assis Brasil, fazendo o controle e a fiscalização do trânsito, além da prevenção e o combate ao crime.

O evento é realizado no Parque de Exposições Assis Brasil, no sentido interior-capital do km 257 da BR 116 (via lateral) em Esteio. Para chegar à feira pela rodovia, os visitantes e expositores terão as seguintes opções:

Vindo de Porto Alegre/Canoas:

1) pela av. Guilherme Schell, por dentro de Canoas costeando a linha do Trensurb;

2) pela BR 116, acessar a via lateral antes da Petrobras, seguir até a rótula que fica em frente ao portão principal da Petrobras, contorná-la e seguir as orientações das placas;

3) pela BR 116, seguir pela pista principal da rodovia, passar em frente ao parque de exposições – o acesso ao parque sob o viaduto estará fechado durante todo o período da exposição – seguir, pela via lateral, até o viaduto da RS 118 (km 254), fazer o retorno e acessar a via lateral no outro sentido, onde haverá placas;

4) pela BR 448 (Rodovia do Parque), no trevo do km 4, acessar a Av. Cezar Antônio Bettanin e seguir as orientações das placas.

Vindo da região do Vale dos Sinos:

1) pela BR 116, seguir pela pista principal passando sobre o viaduto de acesso ao município de Esteio, seguir até a saída da BR 116 para a rótula que fica em frente ao portão principal da Petrobras, contorná-la e seguir as orientações das placas;

2) pela BR 116 (via lateral), seguir até a rótula (sob o viaduto) e pela av. Guilherme Schell passando pela frente do parque para acessar o portão 15;

3) pela BR 448 (Rodovia do Parque), no trevo do km 4, acessar a Av. Cezar Antônio Bettanin e seguir as orientações das placas indicativas.

Ações educativas

Este ano a PRF não contará com estande dentro do Parque na Expointer. Entretanto, ações de educação para o trânsito serão desenvolvidas no entorno do local.

