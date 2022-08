Rio Grande do Sul Desembargador Voltaire é homenageado pelo Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça

24 de agosto de 2022

Foto: Divulgação CONSEPRE

“É um momento no qual recordo tudo aquilo que vivenciamos em nossa Administração e também no Consepre, com grandes avanços obtidos, e fico extremamente gratificado pela luta incessante em prol de um Judiciário cada vez melhor”. A declaração é do Ex-Presidente do Tribunal de Justiça, no biênio 2020/2022, Desembargador Voltaire de Lima Moraes, durante homenagem recebida na manhã desta quarta-feira (24), em Brasília, na cerimônia promovida pelo Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil.

“Estou muito impactado com a honraria do Consepre em reconhecimento à administração feita no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e no Conselho de Presidentes de Tjs, principalmente levando em consideração a harmonia que foi estabelecida e o êxito em vários aspectos”, concluiu o magistrado, que recebeu a comenda das mãos do Presidente do Consepre e Presidente do TJPR, Desembargador José Laurindo de Souza Netto.

A Presidente do TJRS, Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, prestigiou a cerimônia em Brasília. “Foi motivo de alegria representar o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nessa bela homenagem recebida pelo Desembargador Voltaire, na qual ocorreu o reconhecimento do seu profícuo trabalho como líder que unificou, na Presidência do Consepre, a representatividade nacional dos Tribunais de Justiça”, afirmou a Presidente Iris, que esteve acompanhada pelo Juiz-Assessor da Presidência, José Luiz Leal Vieira.

