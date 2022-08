Rio Grande do Sul Leilão para concessão de rodovias gaúchas será adiado

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Empresas interessadas fizeram a solicitação ao governo para aprofundar os estudos sobre o edital. Foto: Raphael Nunes/Ascom EGR Empresas interessadas fizeram a solicitação ao governo para aprofundar os estudos sobre o edital. (Raphael Nunes/Ascom EGR) Foto: Raphael Nunes/Ascom EGR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Devido à solicitação de empresas interessadas na concessão de 414,19 quilômetros do bloco 2 de rodovias do programa RS Parcerias, o governo do Estado decidiu adiar o leilão. Marcado inicialmente para 1° de setembro, na B3, em São Paulo, o certame terá nova data a ser divulgada. As empresas fizeram a solicitação ao governo para aprofundar os estudos sobre o edital.

Obrigações

O bloco compreende trechos das rodovias ERS-128, ERS-129, ERS-130 e RSC-453, localizadas no Vale do Taquari, e das rodovias ERS-135, ERS-324 e BR-470, que conectam Nova Prata, situada no Alto Taquari, a Erechim, no norte do Estado.

O futuro concessionário terá a obrigação de duplicar 282,7 quilômetros de rodovias. Também há previsão de construção de 48 passarelas e 173 dispositivos de interseção. Entre os destaques das obras, estão a duplicação da ERS-324, no trecho entre Passo Fundo e Marau, conhecido como rodovia da morte, e a duplicação da ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul