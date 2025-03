Inter Confira a tabela detalhada dos jogos do Inter na Libertadores

Por Redação O Sul | 19 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Colorado estreia no dia 3 de abril, em Salvador Foto: Ricardo Duarte/Inter Colorado estreia no dia 3 de abril, em Salvador. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na noite dessa terça-feira (18), a Conmebol divulgou a tabela detalhada, com data e horário, das partidas da primeira fase da Copa Libertadores.

A estreia do Colorado será no dia 3 de abril (quinta-feira), contra o Bahia, fora de casa. O confronto acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Depois, o Colorado terá duas partidas no estádio Beira-Rio: 10 de abril, outra quinta, contra o Atlético Nacional; e no dia 22, terça, contra o Nacional.

No returno, o Internacional fará duas viagens. A primeira à Colômbia, para enfrentar o Atlético Nacional, no dia 8 de maio. Na semana seguinte, vai ao Uruguai, para encarar o Nacional, no dia 15. Por fim, encerra a primeira fase no dia 28, contra o Bahia, em casa.

Confira datas e horários

1ª rodada – 3 de abril (quinta) – 19h – Bahia x Inter – Estádio Fonte Nova, Salvador;

– Estádio Fonte Nova, Salvador; 2ª rodada – 10 de abril (quinta) – 19h – Inter x Atlético Nacional – Estádio Beira-Rio, Porto Alegre;

x Atlético Nacional – Estádio Beira-Rio, Porto Alegre; 3ª rodada – 22 de abril (terça) – 21h30min – Inter x Nacional – Estádio Beira-Rio, Porto Alegre;

x Nacional – Estádio Beira-Rio, Porto Alegre; 4ª rodada – 8 de maio (quinta) – 21h30min – Atlético Nacional x Inter – Estádio Atanasio Girardot, Medellín;

– Estádio Atanasio Girardot, Medellín; 5ª rodada – 15 de maio (quinta) – 19h – Nacional x Inter – Estádio Gran Parque Central, Montevidéu;

– Estádio Gran Parque Central, Montevidéu; 6ª rodada – 28 de maio (quarta) – 19h – Inter x Bahia – Estádio Beira-Rio, Porto Alegre.

Para encarar as viagens à Bahia, Colômbia e Uruguai em meio à reta inicial do Campeonato Brasileiro, o clube deverá fretar um avião para os deslocamentos no período.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/confira-a-tabela-detalhada-dos-jogos-do-inter-na-libertadores/

Confira a tabela detalhada dos jogos do Inter na Libertadores

2025-03-19