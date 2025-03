Inter Inter tem quatro jogadores convocados para as suas seleções durante a data Fifa

Por Redação O Sul | 19 de março de 2025

Borré, Carbonero, Valencia e Rochet foram chamados por suas seleções Foto: Ricardo Duarte/Inter Borré, Carbonero, Valencia e Rochet foram chamados por suas seleções. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter teve quatro de seus jogadores convocados para os compromissos das Seleções durante a Data Fifa. Rafael Borré e Johan Carbonero, pela Colômbia, Enner Valencia, pelo Equador, e Sergio Rochet, pelo Uruguai irão representar seus países nas próximas duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que acontece entre os dias 20 e 25 de março.

Carbonero foi convocado para representar a Colômbia pela primeira vez em sua carreira, após o corte de Luis Sinisterra, do Bournemouth, da Inglaterra.

Enquanto o goleiro Rochet foi chamado por Marcelo Bielsa mesmo sem ter atuado nesta temporada. O jogador já está recuperado e apto para voltar a campo.

Ainda não há previsão se os quatro atletas estarão presentes na delegação do Inter que viaja ao Rio de Janeiro para o duelo com o Flamengo, no Maracanã, pela estreia do Brasileirão. A partida está marcada para as 21h (de Brasília) de sábado (29).

2025-03-19