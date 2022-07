Porto Alegre Confira as 20 ruas de Porto Alegre que têm o IPTU mais alto

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2022

Bairro Bela Vista domina ranking, com oito endereços. Veja se sua rua está na lista. Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA Bairro Bela Vista domina ranking, com oito endereços. Veja se sua rua está na lista. (Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA)a Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA

As ruas Armando Pereira Câmara, no bairro Petrópolis, e Abrahão Melnick, no Rio Branco, e a Travessa Farroupilha, que se divide entre os bairros Bela Vista e Partenon, são os endereços de Porto Alegre com as maiores taxas de IPTU. Nas três vias, o valor anual do imposto ultrapassa os R$ 7,5 mil, podendo chegar a R$ 9,8 mil no caso da Armando Pereira Câmara, que lidera o ranking. O gasto médio com IPTU na cidade é de R$ 503. Os dados constam em levantamento inédito feito pelo Loft Dados, núcleo da startup Loft que dissemina análises sobre o mercado imobiliário, a partir de dados oficiais da Prefeitura de Porto Alegre.

Na lista das 20 ruas com o IPTU mais alto (veja o quadro abaixo), um bairro se destaca: o Bela Vista. Próximo aos principais pontos da cidade, ele reúne quase a metade dos endereços que compõem o ranking (8) e é um bom exemplo de como pode haver grandes variações no valor da taxa em uma mesma área. A mediana do valor anual do imposto na Rua Desembargador Moreno Loureiro Lima é de R$ 5,7 mil. Já na Travessa Farroupilha, localizada a menos de 500 metros, do outro lado da Praça Gustavo Langsch, é de R$ 8,3 mil.

O levantamento revelou, ainda, as 20 ruas da Capital gaúcha com as menores taxas de IPTU. Nas vias Marechal Francisco Antônio Bitencourt e Lydia Moschetti e na Travessa Gaetano Célia, todas localizadas no bairro Jardim Dona Leopoldina, o imposto anual varia entre R$ 200 e R$ 300 (veja o quadro B). O bairro Jardim Leopoldina, aliás, reúne oito dos 20 endereços com as menores taxas da cidade.

“O valor do IPTU é um dos fatores que devem ser considerados por quem planeja alugar ou comprar um imóvel. Quem vai financiar um apartamento, por exemplo, costuma se atentar ao valor da parcela do financiamento e do condomínio, mas o IPTU também é um custo fixo, que pode pesar no orçamento. Pesquisar e conhecer os valores desse imposto em diferentes bairros pode ajudar a pessoa interessada em comprar um imóvel a incluir ou descartar um endereço”, afirma Rodger Campos, economista, pesquisador da Universidade de São Paulo e membro do Loft Dados.

Segundo o estudo feito pela startup, os cinco bairros de Porto Alegre com o IPTU mais alto são Jardim Europa, Bela Vista, Mont Serrat, Três Figueiras e Moinhos de Vento.

Metodologia

O levantamento utilizou dados públicos de IPTU disponibilizados pela prefeitura de Porto Alegre. Para os valores, foi utilizada a mediana (o valor que separa a amostra ao meio) de preços.

IPTU

O Imposto Predial e Territorial Urbano é cobrado de quem tem um imóvel – casa, apartamento, estabelecimento comercial, terreno – em uma área urbanizada. A cobrança do imposto é prevista pela Constituição Federal e tem como base o valor venal da propriedade.

A taxa paga pelos contribuintes ajuda a custear investimentos em educação, saúde e obras públicas. Em Porto Alegre, segundo a Prefeitura, do total arrecadado com o imposto, pelo menos 25% são destinados à educação e 15% aplicados em saúde. Os outros 60% são utilizados em serviços prestados à população.

As 20 ruas com IPTU mais alto:

Endereço Bairro Preço do IPTU (mediana) Rua Armando Pereira Câmara Petrópolis R$ 9,8 mil Travessa Farroupilha Bela Vista/Partenon R$ 8,3 mil Rua Abrahão Melnick Rio Branco R$ 7,6 mil Rua Antônio Parreiras Bela Vista R$ 7 mil Rua Eng. Teixeira Soares Bela Vista R$ 6,8 mil Rua Renato Almeida Bela Vista R$ 6,7 mil Rua Farnese Bela Vista R$ 6,4 mil Lg. João Amorim de Albuquerque Centro Histórico R$ 6,2 mil Rua Carlos Gardel Bela Vista R$ 6,1 mil Rua Des. Augusto Loureiro Lima Petrópolis R$ 6 mil Avenida Caí Cristal R$ 5,8 mil Rua Luciana de Abreu Moinhos de Vento R$ 5,8 mil Rua Gen. Oscar Miranda Bela Vista R$ 5,8 mil Rua Des. Moreno Loureiro Lima Bela Vista R$ 5,7 mil Rua Primeiro de Janeiro Três Figueiras R$ 5,4 mil Rua Dona Leonor Rio Branco R$ 5,2 mil Rua Regente Petrópolis R$ 5,1 mil Rua Gen. Francisco de Paula Chácara das Pedras R$ 5,1 mil Rua Tomaz Gonzaga Boa Vista R$ 4,9 mil Rua Dr. João Satt Jardim Europa R$ 4,9 mil

Fonte: Loft Dados, núcleo da startup Loft que dissemina análises sobre o mercado imobiliário para a sociedade

B – As 20 ruas com IPTU mais baixo:

Endereço Bairro Preço do IPTU (mediana) Rua Mal. F.co Antônio Bitencourt Jardim Leopoldina R$ 241,00 Travessa Gaetano Célia Jardim Leopoldina R$ 241,00 Rua Lydia Moschetti Jardim Leopoldina R$ 317,00 Rua Oscar Ferreira Rubem Berta R$ 320,00 Rua Dr. Vargas Neto Jardim Leopoldina R$ 343,00 Rua Sarg. Silvio Delmar Hollenbach Jardim Leopoldina R$ 343,00 Rua Dona Alzira Sarandi R$ 423,00 Travessa Afonso Mabilde Santa Maria Goretti R$ 466,00 Rua Orlando Aita Jardim Leopoldina R$ 544,00 Rua Aloísio Olympio de Mello Parque Santa Fé R$ 605,00 Rua Erico Antunes Pinto Rubem Berta R$ 639,00 Rua dos Maias Rubem Berta R$ 653,00 Rua Cel. Francisco Bitencourt Passo da Areia R$ 825,00 Rua Jandyr Maya Faillace Jardim Leopoldina R$ 874,00 Ruas Carlos Estevão Jardim Leopoldina R$ 928,00 Rua Jóia Vila Nova R$ 959,00 Rua Capitão Amarante Xavier Vila Nova R$ 959,00 Avenida Valado Vila João Pessoa R$ 1034,00 Travessa Escobar Camaquã R$ 1054,00 Rua Fernando Pessoa Vila Nova R$ 1114,00

Fonte: Loft Dados, núcleo da startup Loft que dissemina análises sobre o mercado imobiliário para a sociedade

