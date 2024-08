Porto Alegre Confira atividades do fim de semana da Parada de Luta LGBT+ em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

No domingo ocorre a Parada de Luta LGBT+, a partir das 12h, no Parque da Redenção Foto: Pixabay (Foto: Pixabay) Foto: Pixabay

A partir desta sexta-feira (30), inicia a programação da 10ª Parada de Luta LGBT+, que ocorre no domingo, 1º, em Porto Alegre. Confira as atividades e o serviço de trânsito:

Sexta-feira, 30:

Sessão Especial na Cinemateca Capitólio, às 19h

Exibição do curta-metragem documental Ferro’s Bar, sobre um episódio central para a formação do movimento lésbico brasileiro nos anos 1980.

Entrada gratuita.

Sábado, 31

Ocupa Sapatão, das 14h às 22h, na Praça do Aeromóvel (junto à Usina do Gasômetro).

Domingo, 1º

Parada de Luta LGBT+, a partir das 12h, no Parque da Redenção.

Trios elétricos levarão a multidão até a Orla do Guaíba, onde um palco montado receberá atrações musicais.

Trânsito

O acesso de veículos à avenida Edvaldo Pereira Paiva, a partir da rótula do Gasômetro até a Rótula das Cuias, será fechado a partir da 0h de sábado, 31. O trecho será reaberto na madrugada de segunda-feira, 2, após a desmontagem do palco. No domingo, 1º, a partir das 7h, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) irá bloquear a avenida Setembrina.

A caminhada sairá da Redenção para a Orla do Guaíba, com previsão às 17h, passando pela rua LuiZ Englert e pela avenida Loureiro da Silva, vias bloqueadas conforme avança o trajeto.

Transporte

Após o início da caminhada, as linhas T7, 492 e E178 sofrerão desvios. No sentido Norte/Sul, a T7 seguirá pelas avenidas Osvaldo Aranha, João Pessoa, Salgado Filho e Borges de Medeiros. Já no sentido Sul/Norte, haverá desvio pela rua José do Patrocínio, avenida Venâncio Aires até a Osvaldo Aranha.

A linha 492 será desviada pelo Túnel da Conceição e seguirá pela Mauá. A linha E178 será desviada pela Loureiro da Silva, Túnel da Conceição, Mauá até o Terminal da Borges. Após a passagem da passeata, os ônibus retornarão ao seu trajeto original.

2024-08-29