Notícias Confira como será a cerimônia de posse de Lula

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2022

Cerimônia na sede do Legislativo é a primeira etapa da posse presidencial. (Foto: Ricardo Stuckert)

O Congresso Nacional divulgou o roteiro da posse do presidente eleito Lula (PT). A cerimônia na sede do Legislativo é a primeira etapa da posse presidencial, que será realizada no dia 1º de janeiro de 2023.

Chefes de Estado e de Governo ficarão no Anexo 1 do Senado Federal, enquanto autoridades e convidados se reunirão no Salão Branco do Congresso Nacional, conhecido como Chapelaria.

Lula e seu vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), sairão em cortejo da Catedral Metropolitana de Brasília às 14h30 em direção ao Congresso Nacional. Segundo a futura primeira-dama, Janja da Silva, o tradicional desfile em carro aberto será realizado. Coordenadora dos preparativos da posse, Janja afirmou que a expectativa é de que mais de 300 mil pessoas compareçam ao avento. Telões serão instalados para que o público acompanhe todas as cerimônias protocolares.

A sessão solene de posse presidencial deve começar às 15h. Após a execução do Hino Nacional, ocorrerá a leitura e assinatura do Termo de Posse. Lula deverá se pronunciar após a assinatura, seguido pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Após a sessão, Lula e Alckmin se dirigirão para a área externa do Congresso Nacional, onde ocorrerá a cerimônia de honras militares. A previsão é de que às 16h20 o presidente saia do Congresso em direção ao Palácio do Planalto, onde subirá a rampa.

Segundo Janja, a ideia é que a cerimônia no Planalto ocorra por volta das 17h para “aproveitar o pôr do sol”. Lá ele usará o Parlatório para fazer o seu pronunciamento à nação. Encerrada a solenidade, começa o evento “Brasil do Futuro”, com shows de vários artistas em dois palcos, batizados de Gal Costa e Elza Soares.

Do Planalto, Lula e Alckmin irão para o Palácio do Itamaraty, onde ocorrerá uma solenidade a partir das 18h30 com os chefes de Estado e representantes de outros países.

Programação

Confira o roteiro no Congresso Nacional:

13h45 às 14h30 – Chegada dos Chefes de Estado e de Governo, Anexo 1 do Senado Federal (SF)

13h30 às 14h30 – Chegada das autoridades e convidados, Salão Branco

14h20 às 14h30 – Chegada do Presidente e do Vice-Presidente da República eleitos, na Catedral Metropolitana de Brasília

14h30 – Saída do cortejo da Catedral Metropolitana rumo ao Congresso Nacional

14h40 – Chegada do Presidente e do Vice-Presidente da República eleitos no Congresso Nacional com receptivo dos Presidentes do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados

15h – Sessão Solene de Posse Presidencial

15h50 – Deslocamento do Presidente e do Vice-Presidente da República para a Sala de Audiências da Presidência do SF

16h – Saída do Presidente e do Vice-Presidente da República da Sala de Audiências da Presidência do SF em direção à área externa do Palácio

16h05 – Início da cerimônia externa de honras militares

16h20 – Saída do Presidente e do Vice-Presidente da República para o Palácio do Planalto.

