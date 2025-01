Economia Confira dicas de como investir o seu dinheiro em 2025

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Não ter valores altos para alocar em investimentos tampouco significa que as opções são limitadas à renda fixa Foto: Freepik Não ter valores altos para alocar em investimentos tampouco significa que as opções são limitadas à renda fixa. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a chegada de 2025, é hora de planejar as finanças para o ano que está começando, a fim de aproveitar as melhores oportunidades para investir o seu dinheiro.

Aos investidores iniciantes, a dica essencial é identificar em qual perfil a pessoa se insere para definir quais os produtos formarão seu portfólio, garantindo não só retornos financeiros, mas também que essas opções estejam de acordo com seu apetite de risco.

Depois, é hora de avaliar quais os produtos disponíveis, considerando uma série de fatores: quais encargos incidem sobre aquele investimento, qual a taxa de retorno, se é preciso deixá-lo investido por um tempo específico e, se houver, considerar também a taxa de administração. Também é preciso entender a liquidez daquele investimento, ou seja, saber qual o nível de dificuldade para resgatar aqueles valores.

Na hora de montar a carteira, é preciso levar em conta ainda o tempo disponível para se dedicar aos próprios investimentos, evitando, se for o caso, montar uma carteira que exija atenção constante. Isso não quer dizer que não seja possível diversificar.

“Um dos maiores mitos em relação ao mercado de investimentos é o de que é preciso altos volumes de dinheiro para começar. Mesmo que sejam valores pequenos, eles renderão mais do que se ficarem parados em conta corrente ou na poupança e ajudarão, ainda, a fortalecer o hábito de guardar parte do salário para investir”, explicou o líder regional Sul da XP Investimentos, Renato Sarreta.

Não valores altos para alocar em investimentos tampouco significa que as opções são limitadas à renda fixa. Existem fundos de investimentos com aplicações iniciais a partir de R$ 100 e é possível, até mesmo, investir em ações.

Além das opções em moeda nacional, aliás, é possível buscar produtos em dólar e euro, diversificando ainda mais a carteira. “De qualquer forma, é prudente equilibrar os investimentos e aliar as opções em moeda estrangeira com as aplicações em real. É uma maneira de proteger o patrimônio, sem ficar completamente exposto às variações do mercado nacional”, afirmou Renato.

Projeções e onde investir

Divulgado anualmente, o relatório “Onde Investir em 2025: seu guia de investimentos” apresenta as estimativas e a expectativa da XP Inc. para este ano. O documento dá alguns direcionamentos que ajudam o investidor a entender as melhores opções para a própria carteira.

A perspectiva é de que o cenário seja desafiador, marcado por incertezas macroeconômicas e políticas, tanto no Brasil quanto no exterior. As incertezas político-fiscais devem influenciar o rumo dos juros locais e dólar forte e percepção de risco também dificultam o desempenho de ativos brasileiros.

A projeção da XP é de que a inflação fique em 5,2%, acima da meta, e a Selic em 15% no meio do ano. Considerando o momento de alta de juros, os títulos atrelados à inflação podem render melhores resultados.

As opções de investimentos em renda fixa, sobretudo os que têm prazos de vencimento curto ou intermediário, são as melhores opções atualmente. Em 2024, essas foram as classes de ativos que lideraram os retornos no Brasil, acumulando mais de 12% ao ano. Com taxas próximas a IPCA +7%, esses títulos oferecem carrego atrativo, mesmo em cenários de repique inflacionário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/confira-dicas-de-como-investir-o-seu-dinheiro-em-2025/

Confira dicas de como investir o seu dinheiro em 2025

2025-01-09