Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Cinco pessoas estavam a bordo da aeronave Foto: Reprodução de vídeo Cinco pessoas estavam a bordo da aeronave. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Um avião de pequeno saiu da pista do aeroporto de Ubatuba, no litoral de São Paulo, e explodiu na Praia do Cruzeiro, na manhã desta quinta-feira (9). Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o avião ultrapassando a pista que margeia a praia e chegando à faixa de areia em chamas.

Cinco pessoas – dois passageiros adultos, duas crianças e o piloto – estavam na aeronave e foram socorridas com vida. O piloto ficou preso nas ferragens. O avião decolou do Estado de Goiás, próximo à divisa com Minas Gerais.

A aeronave, com matrícula PR-GFS, modelo 525, foi fabricada em 2008 pela empresa Cessna Aircraft. Ela tem capacidade para sete passageiros, além de dois pilotos.

Segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o avião estava com operação negada para táxi aéreo, mas com situação de aeronavegabilidade normal.

Avião de pequeno porte explode em Ubatuba, no litoral de São Paulo

2025-01-09