Rio Grande do Sul Confira dicas para evitar acidentes com a energia elétrica durante os temporais previstos para o RS

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Aparelhos eletrônicos devem ser desligados da tomada Foto: Freepik Aparelhos eletrônicos devem ser desligados da tomada. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Diante do alerta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul para temporais em todo o Estado nos próximos dias, com rajadas de vento, queda de granizo e raios, é importante que a população fique atenta para evitar acidentes envolvendo a energia elétrica.

Confira algumas dicas divulgadas pela CEEE Equatorial:

– Desligue seus aparelhos eletrônicos da tomada nos primeiros sinais de chuvas fortes e raios puxando pelo plugue, nunca pelo fio.

– Mantenha-se afastado caso se depare com fios e cabos no solo.

– Evite ficar perto de árvores, postes ou fios de eletricidade durante ventos fortes.

– Em casa, fique longe de janelas e evite utilizar aparelhos elétricos conectados durante a tempestade.

– Em caso de emergências elétricas, entre em contato com a CEEE Equatorial por meio dos canais de atendimento: Whatsapp (51) 3382-5500 – para solicitar religação e informar falta de energia basta adicionar o telefone à sua lista de contatos –, site ceee.equatorialenergia.com.br e Central de Atendimento 0800-7212333.

