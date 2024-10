Polícia Operação Kings of Trash combate crimes ambientais em Viamão

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, quebras de sigilo telefônico e restrição de transferência de oito veículos Foto: Polícia Civil/Divulgação Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, quebras de sigilo telefônico e restrição de transferência de oito veículos. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (23), a quarta fase da Operação Kings of Trash para combater crimes ambientais em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A ação contou com a participação do IGP (Instituto-Geral de Perícias) e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, quebras de sigilo telefônico e restrição de transferência de oito veículos. Não houve prisões.

As medidas cautelares se referem a crimes contra a flora e poluição ocasionados por descarte irregular de resíduos e parcelamento de solo para fins comerciais em Área de Preservação Ambiental. Segundo a polícia, os delitos foram praticados por pelo menos dois empresários locais do ramo de mercados em conjunto com empresas de recolhimento de resíduos, popularmente conhecidas como “disque-entulhos”.

O IGP constatou indícios de loteamento irregular, intervenção em Área de Preservação Ambiental e deposição de resíduos – poluição do solo e hídrica. A investigação apurou que, para fins de lotear a área verde para venda, os comerciantes captam e gerenciam “caçambeiros” para que, através da realização de descartes de resíduos diversos, promovam o aterramento das áreas de interesse.

“Preliminarmente, um Relatório de Vistoria/Parecer Técnico, confeccionado por geólogo da prefeitura de Viamão, constatou disposição irregular de diversos tipos de resíduos sólidos, que somam um montante estimado de 15.000 m³ de lixo. Destaca-se que, além da prática ilegal do crime ambiental de poluição, por meio da disposição irregular de resíduos, o parcelamento irregular de solo para fins residenciais figura como atividade altamente degradante ao meio ambiente, que pode ocasionar futuros desastres de natureza antrópica e geotécnica através da movimentação de massas, resultando, inclusive, na perda de vidas humanas”, informou a polícia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/operacao-kings-of-trash-combate-crimes-ambientais-em-viamao/

Operação Kings of Trash combate crimes ambientais em Viamão

2024-10-23