Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Foi lançado um guia que apresenta os atrativos turísticos do município Foto: Divulgação Foi lançado um guia que apresenta os atrativos turísticos do município. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O programa “É Bem Viamão” foi lançado na terça-feira (22) na Casa de Campo Espaço de Eventos. A iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo, em

parceria com o programa Linha de Frente do Sebrae RS, reúne 18 empreendimentos exclusivos que prometem lançar Viamão como o mais novo destino turístico do Rio Grande do Sul.

Situado a apenas 25 quilômetros de Porto Alegre, o município da Região Metropolitana combina uma história rica, cultura e natureza deslumbrante. Desde a era colonial, a cidade, atualmente com 224 mil habitantes, desempenhou papéis fundamentais, como sua breve função como capital provincial e sua importância no comércio de charque. Viamão tem paisagens que variam de morros imponentes a planícies tranquilas.

Durante o evento, dirigido ao trade turístico, foi lançado também o Guia Digital “É Bem Viamão – História e Natureza Que Surpreendem e Encantam!”, que apresenta os atrativos do município.

