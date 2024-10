Rio Grande do Sul Tiro que matou atirador de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, partiu da Brigada Militar, dizem autoridades

Suspeito tinha histórico de esquizofrenia e as armas usadas por ele eram legais, segundo a polícia Foto: Brayan Brum/Rede Pampa Foto: Brayan Brum/Rede Pampa

Em coletiva de imprensa, na manhã desta quarta-feira (23), o tenente-coronel Alexandro Famoso confirmou que o atirador identificado como Edson Fernando Crippa, de 45 anos, foi morto por militares.

“A Brigada Militar neutralizou o atirador”, afirmou o militar, que concluiu: “Se não fosse a Brigada Militar, teríamos um número ainda maior de mortos”. Logo após o confronto que resultou na morte do criminoso, a corporação havia informado que o trabalho da perícia seria necessário para identificar de onde partiu o disparou fatal.

As autoridades informaram também que, a toda tentativa de diálogo, Edson respondia com novos tiros. Segundo o chefe da Polícia Civil do estado, delegado Fernando Sodré, “ele não tinha antecedentes Criminais. Todas as armas dele apresentavam legalidade”. “Da apuração que temos até agora, tudo indica que ele sabia atirar, inclusive, ele abateu dois drones durante a ocorrência”, continuou Sodré.

As autoridades disseram, ainda, que tanto o suspeito quanto o pai dele, morto na ocorrência, possuem histórico de esquizofrenia.

O caso

Na noite desta terça-feira (22), um homem atirou contra diversas pessoas do interior de sua residência em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A Brigada Militar foi acionada para a ocorrência por volta das 23h. Ao ser acionado para apoiar à ocorrência, um agente baleado chegou a suplicar por socorro.

Informações preliminares divulgadas pelas autoridades indicam que um desentendimento familiar ocasionou a confusão. O local chegou a ser isolado por segurança. Vizinhos foram retirados da área, pois o homem seguia no interior da casa efetuando novos disparos.

Após pouco mais de nove horas de cerco policial, os agentes de segurança do Rio Grande do Sul afirmaram que o atirador foi encontrado morto dentro do imóvel de onde vinham os disparos, totalizando os quatro óbitos na ocorrência até o momento.

