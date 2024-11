Rio Grande do Sul Confira dicas para os gaúchos que estão planejando viajar para os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2024

Os gaúchos que viajam pela primeira vez aos EUA têm a Flórida como destino favorito, atraídos por Orlando Foto: Pixabay

Com a reabertura do aeroporto de Porto Alegre, que voltará a receber voos internacionais no dia 19 de dezembro, a proximidade do verão e das férias escolares, muitas famílias gaúchas almejam realizar a tão sonhada viagem para fora do País. Entre os principais destinos, estão os Estados Unidos.

As recentes oscilações do dólar e o resultado das eleições norte-americanas – indicando possíveis mudanças nas regulamentações de vistos – também contribuem para que os viajantes aproveitem o período para antecipar a organização da ida aos EUA.

O Consulado Geral dos EUA em Porto Alegre foi reaberto ao público em julho, após ficado temporariamente fechado em decorrência da enchente. Os solicitantes de visto podem agendar entrevistas por meio do sistema on-line. No dia , o Consulado recebeu filiados da ABAV-RS (Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul) para explicar sobre os processos de obtenção da documentação necessária para turistas, oferecendo informações atualizadas e práticas para os profissionais do setor.

Para ajudar os gaúchos que estão planejando sua viagem à terra da Disney, a ABAV-RS compartilhou dicas que vão desde a obtenção do visto até estratégias para economizar no câmbio, garantindo que a viagem seja tranquila e sem imprevistos.

Principais destinos e dúvidas dos viajantes

Os gaúchos que viajam pela primeira vez aos EUA têm a Flórida como destino favorito, atraídos por Orlando, com a Disney e a Universal, e as praias de Miami. Outros locais populares incluem Nova York, Califórnia e Las Vegas.

Entre as principais dúvidas de quem viaja pela primeira vez aos Estados Unidos, as principais envolvem roteiros e estimativa de investimento. “As agências ajudam a planejar roteiros personalizados, levando em conta o orçamento e os destinos de interesse, otimizando tempo e recursos”, destacou o vice-presidente de Relações Internacionais da ABAV-RS, Victor Hugo Almeida.

Obtenção do visto americano

O número de solicitações de vistos no último ano tem batido recordes no Brasil, e a tendência é de que aumente ainda mais. O processo começa com a emissão do passaporte e o preenchimento do formulário DS-160, seguido pelo pagamento das taxas e o agendamento de uma entrevista, quando necessário.

Para renovações, a entrevista pode ser dispensada, dependendo dos critérios estabelecidos. Atentar a solicitantes que estão renovando um visto emitido quando eles tinham menos de 14 anos, ou se houve alguma negativa de visto anteriormente, pois, nestes casos, eles poderão ser chamados para uma entrevista.

Qualquer solicitante brasileiro pode realizar o processo em qualquer um dos quatro Consulados do País (Porto Alegre, São Paulo, Rio e Recife) e na Embaixada dos EUA, em Brasília. Para gaúchos e catarinenses, é mais comum optarem pelo atendimento na Capital gaúcha, pela proximidade e facilidade de logística.

“Os especialistas das agências de viagens auxiliam no checklist da documentação e dão dicas preciosas sobre como se portar na entrevista. Isso faz toda a diferença para evitar erros e aumentar as chances de aprovação”, explicou Almeida.

Quando iniciar o processo?

A recomendação é começar o quanto antes, já que os prazos para entrevistas podem variar. Atualmente, o Consulado de Porto Alegre tem disponibilizado datas para cerca de um mês após a solicitação. Para renovações, o prazo pode ser ainda menor.

Dicas para evitar a recusa do visto

É importante apresentar vínculos sólidos com o Brasil, como trabalho ou estudos em andamento, além de demonstrar capacidade financeira para arcar com os custos da viagem.

É recomendável investir em profissionais capacitados para uma assistência completa e personalizada, pois cada viajante possui necessidades específicas para levar em conta no processo de validação do visto.

Planejamento financeiro e dólar

O que se recomenda em períodos de instabilidade cambial é fazer compras pequenas da moeda em momentos diferentes. Outra alternativa são cartões internacionais com moeda estrangeira indexada, que cada vez mais estão se mostrando eficientes formas de pagamento no exterior, oferecendo praticidade e segurança.

2024-11-28