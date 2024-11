Grêmio Chance de rebaixamento do Grêmio para a Série B do Brasileirão diminui após empate com o Cruzeiro

28 de novembro de 2024

Grêmio soma 41 pontos e está na 14ª posição no Campeonato Brasileiro Foto: Lucas Uebel/Grêmio Grêmio soma 41 pontos e está na 14ª posição no Campeonato Brasileiro. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após empatar com o Cruzeiro por 1 a 1 na noite de quarta-feira (27), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, a chance de rebaixamento do Tricolor para a Série B diminuiu. Com a vitória, o time soma 41 pontos e está na 14ª posição.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que trabalha com as probabilidades do futebol, o resultado mexeu ligeiramente nas chances de rebaixamento dos nove times ainda ameaçados de queda. Atlético-GO e Cuiabá já caíram matematicamente para a Série B.

O resultado em Minas Gerais fez o Grêmio sair de 6,1% de possibilidade de rebaixamento para 5,3%. Outro clube que viu ligeira diminuição foi o Atlético-MG: de 0,30% para 0,29%.

As probabilidades de Juventude (9%), Vitória (1,4%) e Vasco (0,11%) permanecem iguais. Quatro clubes, por outro lado, ficaram mais ameaçados: Red Bull Bragantino (de 69,9% para 70,1%), Criciúma (de 66,1% para 66,5%), Fluminense (de 37,3% para 37,4%) e Athletico-PR (de 9,8% para 9,9%).

Veja as chances de rebaixamento na Série A do Brasileirão:

Red Bull Bragantino – 70,1%

Criciúma – 66,5%

Fluminense – 37,4%

Athletico-PR – 9,9%

Juventude – 9%

Grêmio – 5,3%

Vitória – 1,4%

Atlético-MG – 0,29%

Vasco – 0,11%

