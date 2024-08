Grêmio Confira informações importantes para a decisão entre Grêmio e Corinthians pela Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Grêmio entra em campo às 21h30min, no Couto Pereira, em Curitiba Foto: Divulgação/Grêmio FBPA Grêmio entra em campo às 21h30min, no Couto Pereira, em Curitiba (Foto: Divulgação/Grêmio FBPA) Foto: Divulgação/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De volta ao Estádio Couto Pereira, em Curitiba, o Grêmio enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (07), às 21h30min, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Uma vitória garante ao Tricolor vaga nas quartas de final da competição.

Confira tudo o que você precisa saber sobre o confronto.

Sobre a venda de ingressos:

A venda de ingressos ocorre de forma online e nas bilheterias do estádio, com rigoroso controle feito por uma equipe de colaboradores do Grêmio, a fim de evitar ao máximo o acesso da torcida adversária.

– Restam cerca de 5 mil ingressos. A comercialização está sendo feita pelo site gremio.futebolcard.com ou pelo app FutebolCard.

– Cadastro necessário: Torcedores que quiserem comprar ingressos deverão se cadastrar na FutebolCard antes de realizar a compra da entrada.

– QR Code: Todos os acessos ao estádio serão realizados com o QR Code gerado no app FutebolCard.

Fase de venda:

– As entradas serão vendidas nos canais online até esta quarta-feira, 07 de agosto, às 22h, mediante disponibilidade.

Bilheterias do Couto Pereira:

– Endereço: Rua Amâncio Môro.

– Horário: 07 de agosto, das 16h às 22h, mediante disponibilidade de ingressos.

Os 2 mil ingressos disponibilizados à torcida visitante estão esgotados e não haverá carga extra.

Segurança e deslocamento:

– Autoridades de segurança pública do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, representadas pelo Ministério Público dos respectivos estados, juntamente com a CBF, estão empreendendo uma força-tarefa com alertas e controle reforçado, por meio de forças policiais, visando garantir a ordem e a integridade física de todos os agentes envolvidos no jogo, bem como das torcidas de ambas as instituições, Grêmio e Corinthians.

Deslocamento seguro:

É recomendado que os torcedores planejem o deslocamento com antecedência, evitando aglomerações.

– Pontos de concentração: Identifique os pontos de concentração de torcedores para garantir uma chegada segura ao estádio.

– Abertura dos portões às 19h30min, duas horas antes do início da partida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/confira-informacoes-importantes-para-a-decisao-entre-gremio-e-corinthians-pela-copa-do-brasil/

Confira informações importantes para a decisão entre Grêmio e Corinthians pela Copa do Brasil

2024-08-07