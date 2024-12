Porto Alegre Confira medidas de prevenção de afogamentos neste verão

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2024

O afogamento é a segunda principal causa de morte na faixa etária de 1 a 4 anos no País. Foto: Cesar Lopes/PMPA

No último verão, Porto Alegre registrou quatro ocorrências por afogamento, segundo o Corpo de Bombeiros. Com a chegada da estação mais quente do ano, os casos de afogamento tornam-se mais frequentes, com um aumento especialmente entre as crianças.

Dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa) mostram que crianças menores de 9 anos são mais vulneráveis em piscinas e residências, enquanto aquelas com mais de 10 anos e adultos enfrentam maiores riscos em águas naturais, como rios, represas e praias. O afogamento é a segunda principal causa de morte na faixa etária de 1 a 4 anos e ocupa o quarto lugar entre jovens de 15 a 19 anos.

O pediatra da Secretaria Municipal de Saúde, Jorge Osório, alerta que a supervisão constante é essencial para prevenir tragédias. “Os acidentes na faixa etária pediátrica podem ser evitados com a presença de um adulto responsável. Mesmo crianças que fazem aulas de natação devem ser monitoradas, pois o risco de afogamento persiste. É crucial evitar banhos em locais sem salva-vidas ou em áreas desconhecidas”, enfatiza.

Ele também recomenda evitar nadar à noite ou em locais sem estrutura adequada para emergências, mesmo para adultos experientes, além de incentivar a instalação de cercas e portas trancadas ao redor de piscinas e outros corpos d’água.

Confira as medidas de prevenção:

1- Sempre mantenha a supervisão de crianças e pessoas vulneráveis quando estiverem perto da água;

2- Certifique-se sempre de tomar banho em horários de funcionamento dos salva-vidas;

3- Instale cercas e portas trancadas ao redor de piscinas e outros corpos d’água;

4- Não permita que crianças e pessoas que não sabem nadar entrem em águas profundas sem supervisão adequada;

5- Incentive a aprendizagem da natação para todas as idades, especialmente para crianças;

6- Em casos de consumo de bebidas alcoólicas, evite entrar na água;

7- Adultos devem estar atentos aos riscos de afogamento e ensinar as crianças como nadar com segurança.

