Porto Alegre Porto Alegre tem esquema especial de trânsito e transporte para o segundo turno da eleição municipal

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2024

Ônibus terão passe-livre no domingo para todos os passageiros. (Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) montou uma operação especial de transporte público e trânsito para o segundo turno da eleição municipal em Porto Alegre, neste domingo (27). Haverá oferta de ônibus equivalente à adotada em dias úteis e passe-livre para todos os passageiros, sem necessidade de apresentação do título de eleitor.

Na transição da área central para a Zona Sul da cidade, a avenida Padre Cacique (bairro Cristal) será bloqueada junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), no sentido Bairro/Centro, entre a Barão do Cerro Largo e José de Alencar. A medida vale das 5h às 10h deste sábado (26) e das 6h às 18h de domingo.

Ao final do dia, agentes de trânsito também acompanharão a movimentação no entorno dos comitês de cada um dos dois candidatos a prefeito. Com reforço no efetivo, equipes de fiscalização da EPTC também estarão presentes em áreas de maior movimentação de eleitores, a fim de viabilizar a livre circulação e garantir maior segurança para motoristas, motociclistas e pedestres.

Haverá, ainda, o acompanhamento constante de ruas e avenidas por meio das câmeras na Central de Monitoramento. Informações podem ser solicitadas pelos telefones 118 e 156. Para consultar as tabelas horárias, os usuários podem acessar o site da EPTC ou baixar o aplicativo Cittamobi.

Futebol

A programação de trânsito e transporte para o fim de semana na capital gaúcha também abrange a partida entre Grêmio e Atlético Goianiense, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 16h30min deste sábado, na Arena, com abertura dos portões quatro horas antes do apito inicial.

Das 13h30min em diante, duas linhas especiais de ônibus farão o trajeto entre o Centro Histórico e o estádio no bairro Humaitá (Zona Norte). Confira, a seguir, algumas informações.

– “F-04-Futebol/Arena”: seis coletivos sairão do Largo Glênio Peres (Mercado Público), rumo ao local do jogo. Após a partida, sete partirão do Terminal Voluntários da Pátria/Leopoldo Brentano (Zona Norte) para desembarcar no Largo Glênio Peres.

– “T2.3-Transversal 2/Arena”: Seis carros sairão da rua Peri Machado, no bairro Menino Deus, em direção à Arena, a partir das 13h20min. Ao fim do jogo, sete partirão do Terminal Voluntários da Pátria/Leopoldo Brentano até a Peri Machado.

Uma alternativa é o lotação. Depois do apito final, micro-ôbibus da linha “60.4-Parque Humaitá” se dirigirão ao Centro Histórico, com embarque na avenida Padre Leopoldo Brentano em direção ao terminal da avenida Sete de Setembro.

A EPTC anuncia, ainda, os bloqueios do trecho da avenida Padre Leopoldo Brentano a partir da rótula com a A.J. Renner, e da alça da rodovia BR-448. Ambas as interrupções começarão às 13h30min. Ao fim da partida, os veículos dos estacionamentos E2 e E1 (portões 3 a 5 do estádio), serão direcionados à BR-448, enquanto aqueles do estacionamento E1 (portões 1 e 2) trafegarão pela Voluntários da Pátria.

(Marcello Campos)

