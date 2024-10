Mundo Astronauta da Nasa é internado após ficar mais de 7 meses no espaço

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2024

A Nasa não informou o nome da pessoa hospitalizada. Foto: Nasa/Divulgação

Uma astronauta da Nasa foi internado nesta sexta-feira (25) após retornar da missão Crew-8, na Estação Espacial Internacional (ISS), que durou sete meses.

“Depois que Crew8 retornou em segurança à Terra nesta manhã, vindo da Estação Espacial Internacional (ISS), um astronauta da Nasa teve um problema médico e continua em observação como medida de precaução“, informou a agência americana no X, antigo Twitter, no meio da tarde de hoje.

A Nasa não informou o nome da pessoa hospitalizada, mas a Crew-8 voltou com segurança à Terra com quatro pessoas a bordo, os astronautas americanos Matt Dominick, Mike Barratt e Jeanette Epps, além do cosmonauta da Roscosmos (agência espacial russa) Alexander Grebenkin.

A agência espacial americana também não divulgou outros detalhes do quadro de saúde da pessoa internada. Um experimento de 30 dias realizado recentemente na ISS revelou o impacto da permanência de no espaço sobre o tecido cardiovascular humano, com a microgravidade afetando diretamente o funcionamento do coração.

A Roscosmos, no entanto, deu a entender que a pessoa hospitalizada foi um dos três americanos, já que publicou uma foto de Grebenkin sorrindo, de pé e usando um uniforme azul.

“Após uma missão espacial e retornar, o cosmonauta Alexander Grebenkin se sente ótimo!”, anunciou a agência no canal oficial do Telegram.

A Crew-8 foi lançada há mais de sete meses, no dia 4 de março de 2024, e foi a oitava missão comercial entre a Nasa e a SpaceX para a ISS. Seu objetivo era dar continuidade a pesquisas científicas sobre a exploração humana além da órbita baixa da Terra — buscando mais informações sobre saúde e biologia. A Crew-8 não tem relação com a Crew-9, que trará de volta à Terra os astronautas que foram à ISS com a cápsula da Starliner, da Boeing, e só conseguirão voltar ao planeta no início de 2025.

Astronauta da Nasa é internado após ficar mais de 7 meses no espaço

