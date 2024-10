Brasil Consumidores brasileiros terão contas de luz mais baratas no mês que vem

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com isso, o valor extra cobrado para cada 100 kwh consumidos passa de R$ 7,877 para R$ 1,885. Foto: EBC Com isso, o valor extra cobrado para cada 100 kwh consumidos passa de R$ 7,877 para R$ 1,885. (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nessa sexta-feira (25) uma redução nas tarifas de luz em todo o Brasil. A bandeira tarifária da conta de luz será amarela no mês de novembro. Em outubro, a bandeira foi a vermelha, patamar 2. A troca da bandeira vermelha pela amarela foi possível em razão do aumento do volume de chuvas registrado este mês. Com isso, o valor extra cobrado para cada 100 kwh consumidos passa de R$ 7,877 para R$ 1,885.

O acionamento das bandeiras amarela ou vermelha pela Aneel aponta para um cenário de geração de energia mais cara. Com a seca na região Norte do País, usinas hidrelétricas importantes estão gerando menos energia. Por isso, para atender aos horários de pico de consumo e baixa geração de energia renovável, no início da noite, é necessário acionar usinas termelétricas – que são mais caras.

Presidente do BC se manifesta

O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, disse nessa sexta-feira que a mudança na bandeira tarifária de energia elétrica de vermelha para amarela em novembro é uma “boa notícia”. A declaração foi dada ao falar sobre dados de inflação durante o evento “Itaú LatAm Day”, em Washington D.C., nos EUA, promovido pelo banco Itaú.

Campos Neto disse ainda que economistas estão ajustando o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) para baixo depois dessa mudança. Considerado a prévia da inflação, o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) foi influenciado no mês pelo custo das contas de luz.

A taxa de 0,54% teve impacto de 0,21 ponto percentual da energia elétrica residencial. A inflação da energia residencial atingiu 5,29% em outubro, o maior percentual mensal da história, segundo dados da prévia da inflação.

O chefe da autoridade monetária também mencionou a aceleração da inflação no grupo de alimentos e bebidas. O economista reforçou que estão em um nível “alto”.

Saiba quanto custa a bandeira

bandeira verde (condições favoráveis de geração de energia) – sem custo extra;

bandeira amarela (condições menos favoráveis) – R$ 18,85 por MWh (megawatt-hora) utilizado (ou R$ 1,88 a cada 100kWh);

bandeira vermelha patamar 1 (condições desfavoráveis) – R$ 44,63 por MWh utilizado (ou R$ 4,46 a cada 100 kWh);

bandeira vermelha patamar 2 (condições muito desfavoráveis) – R$ 78,77 por MWh utilizado (ou R$ 7,87 a cada kWh).

Entre abril de 2022 e junho de 2024, as contas de luz passaram por uma sequência de bandeiras verdes, sendo interrompida em julho pela bandeira amarela, mas retomada em agosto. Em setembro, a bandeira vermelha foi acionada no patamar 1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/consumidores-brasileiros-terao-contas-de-luz-mais-barata-em-novembro/

Consumidores brasileiros terão contas de luz mais baratas no mês que vem

2024-10-25