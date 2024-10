Política Lula cancela ida à Colômbia para a COP-16

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











É o segundo compromisso internacional que o presidente precisa desmarcar após o acidente doméstico. Foto: Ricardo Stuckert/PR É o segundo compromisso internacional que o presidente precisa desmarcar após o acidente doméstico. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a viagem que faria nesta terça-feira (29) à Colômbia para participar da Conferência das Nações Unidas sobre a Biodiversidade, a COP 16. O evento começou na última segunda-feira (21) e segue até o dia 1º de novembro, em Cali, na Colômbia.

É o segundo compromisso internacional que o presidente precisa desmarcar após o acidente doméstico que sofreu no sábado (19). A ida dele à Cúpula dos BRICS na Rússia também estava prevista e precisou ser cancelada após o chefe do executivo cair no Palácio da Alvorada, receber cinco pontos na nuca, e precisar ser submetido a uma série de exames.

Nesta sexta-feira (25), após novos exames, a equipe médica do presidente emitiu uma nota informando que o quadro de saúde dele é estável e que ele está “apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília”. A ideia é que o presidente realize novos exames na quarta-feira (30).

Além dos compromissos internacionais, o presidente Lula também cancelou uma ida a São Paulo durante o segundo turno das eleições municipais. A expectativa é que ele participasse dos atos de campanha do candidato à Prefeitura, Guilherme Boulos, e que também votasse na região.

O médico cardiologista do presidente, Roberto Kalil Filho, recomendou que Lula evite viagens longas de avião enquanto se recupera.

Críticas de aliado

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, criticou a escassa presença de governantes estrangeiros no evento, que vai até 1º de novembro, e citou entre os ausentes seu colega e aliado brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Vocês falam de mudanças climáticas e, sem dúvidas, é uma questão sobre a qual devemos discutir. O New York Times afirma que a COP16 é a mais importante da história em termos de biodiversidade. O povo se reuniu, mas não os governantes, e nem mesmo Lula me acompanhou”, disse Petro durante uma conferência de ministros do Trabalho da Organização dos Estados Americanos (OEA) em Bogotá.

“Mas vamos ver o que acontece [até o fim da cúpula]”, acrescentou o presidente colombiano.

Em meados de setembro, a ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Susana Muhamad, tinha confirmado a presença de chefes de Estado como Lula, Claudia Sheinbaum (México) e Dina Boluarte (Peru), mas nenhum deles foi até o momento.

A cidade de Cali, na Colômbia, realiza a 16ª edição da Conferência sobre Biodiversidade, a COP da Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica (CBD). A COP 16 será a primeira após adoção do Quadro Global de Biodiversidade Kunming-Montreal. A expectativa é que participem 12 chefes de Estado e mais de 100 ministros.

Os países participantes deveriam apresentar planos nacionais para cumprirem os objetivos de proteção à biodiversidade. O documento apresentado pelo Brasil está em análise pelo Ministério do Meio Ambiente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-cancela-ida-a-colombia-para-a-cop-16-2/

Lula cancela ida à Colômbia para a COP-16

2024-10-25