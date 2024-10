Brasil “Material desconhecido” é encontrado em praia do Espírito Santo

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A natureza do material ainda não foi confirmada. (Foto: Divulgação/Prefeitura de São Mateus) Foto: Divulgação/Prefeitura de São Mateus A natureza do material ainda não foi confirmada. (Foto: Divulgação/Prefeitura de São Mateus) Foto: Divulgação/Prefeitura de São Mateus

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Moradores e autoridades da praia de Barra Nova, localizada em São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo, estão em alerta após o aparecimento de um material estranho. A substância, de origem desconhecida, foi notada na noite da última terça-feira (22) e causou preocupação devido à sua aparência e quantidade.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) agiu rapidamente, coletando amostras do material na quarta (23) e quinta-feira (24). Além disso, a equipe realizou um monitoramento da praia e acompanhou a limpeza da área. Nesta sexta-feira (25), as amostras recolhidas foram entregues em um laboratório particular no Município da Serra e outra parte foi entregue no laboratório da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) em Vitória.

Enquanto a equipe retornou ao local para realizar mais imagens áreas com o drone e verificar se apareceram mais partículas na beira do rio. A natureza do material ainda não foi confirmada, mas a SEMMA descarta que se trate de óleo. A Prefeitura de São Mateus, em parceria com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), continua monitorando a região e adotará as medidas necessárias após a divulgação dos resultados das análises.

Assim que os resultados estiverem concluídos, a secretaria adotará novas providências com base na conclusão laboratorial. De acordo com a SEMMA, este não é o primeiro registro de material semelhante na região, mas a quantidade desta vez despertou maior atenção. As autoridades aguardam pelos resultados das análises para identificar a origem do material e determinar as causas do ocorrido.

Na última semana, milhares de formigas mortas foram encontradas na praia da Barra do Sahy, em Aracruz (ES), na última terça-feira (15). O fenômeno chamou a atenção de banhistas e moradores. Segundo o biólogo Randy Baldresca, CEO da RB, a principal causa para a mortandade em massa é a época de reprodução das formigas, aliada a condições climáticas extremas, como fortes ventos e mudanças bruscas de temperatura.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/material-desconhecido-e-encontrado-em-praia-do-espirito-santo/

“Material desconhecido” é encontrado em praia do Espírito Santo

2024-10-25