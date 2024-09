Grêmio Confira o esquema de trânsito e transporte para Grêmio e Flamengo na Arena, em Porto Alegre, neste domingo

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

A abertura dos portões da Arena será às 16h30min e duas linhas de ônibus vão circular a partir das 15h Foto: César Lopes/PMPA (Foto: César Lopes/PMPA) Foto: César Lopes/PMPA

O Grêmio recebe o Flamengo neste domingo (22), às 18h30min, na Arena, em Porto Alegre. A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informou qual será o esquema de trânsito que ocorrerá durante a partida. A abertura dos portões da Arena será às 16h30min e duas linhas de ônibus vão circular a partir das 15h.

Ônibus F04 Futebol Arena

Com saída do Largo Glênio Peres, no Centro, seis ônibus saíram em direção ao estádio. As viagens começam às 15h30min. Ao final da partida, seis veículos partirão do Terminal Voluntários da Pátria/Leopoldo Brentano até o Largo Glênio Peres.

Ônibus T2.3 Transversal 2/Arena

Partindo da rua Peri Machado, no Menino Deus, serão liberados seis veículos em direção ao estádio, com início das viagens marcada para às 15h. Ao final da partida, seis veículos sairão do Terminal Voluntários da Pátria/Leopoldo Brentano com destino a rua Peri Machado.

Lotação

Após a partida, a linha 60.4 – Parque Humaitá, partirão para o centro da cidade, saindo da avenida Padre Leopoldo Brentano, no Humaitá, até o Terminal Sete de Setembro.

Trânsito

A partir das 16h30min, conforme monitoramento local, a avenida Padre Leopoldo Brentano será bloqueada, a partir da Rótula A.J. Renner, e a alça da BR-448. Após a partida, veículos estacionados no E2 e E1, portões 3 a 5, serão orientados a seguir para rodovia BR-448; veículos no estacionamento E1, portões 1 e 2, serão direcionados à avenida Voluntários da Pátria.

A partir das 15h30min, os agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) orientam a circulação nas imediações do estádio para garantir a segurança e minimização dos impactos no trânsito.

2024-09-21