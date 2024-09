Inter Inter finaliza treino para o confronto contra o São Paulo neste domingo no Brasileirão

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

O Colorado atualmente está na oitava colocação do Campeonato Brasileiro com 38 pontos Foto: Ricardo Duarte/Internacional Preparação da equipe para enfrentar o São Paulo no Morumbis. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O técnico Roger Machado realizou um treinamento fechado com os atletas do Inter neste sábado (21), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado enfrenta o São Paulo neste domingo (22), às 18h30min, no Morumbis, em São Paulo.

Com escalação definida, é possível que Gabriel Prado, agora convocado para Seleção Brasileira Sub-20, substitua o suspenso Gabriel Carvalho, que ficará fora do jogo após tomar o terceiro cartão amarelo na partida contra o Cuiabá, na última segunda-feira. A tendência é que o restante do time titular não tenha alterações.

Após a partida, o Inter permanecerá em São Paulo para iniciar as preparações para enfrentar o Bragantino na próxima quarta-feira (25), às 19h.

O Colorado atualmente está na oitava colocação do Campeonato Brasileiro com 38 pontos. Seu adversário deste domingo ocupa a quinta posição com 44 pontos.

