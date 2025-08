Inter Confira o esquema de trânsito e transporte para Inter x São Paulo neste domingo no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Agentes da EPTC estarão posicionados no entorno do estádio para orientar o tráfego e garantir a segurança viária

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre definiu um esquema especial de trânsito e transporte para o jogo entre Inter e São Paulo, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo (3), às 20h30, no Estádio Beira-Rio, e deve reunir cerca de 30 mil torcedores. Para garantir fluidez no tráfego e segurança viária, diversas medidas serão adotadas antes, durante e após o confronto.

O Colorado iniciou o fim de semana na 10ª colocação, com 21 pontos em 16 partidas. O time soma cinco vitórias, seis empates e cinco derrotas. Desde a volta do calendário após a pausa para o Mundial, teve quatro jogos pelo Brasileirão, com três vitórias e um empate.

O Tricolor paulista chegou um pouco acima na tabela, em oitavo, com 22 pontos, mas com uma partida a mais. No total, são cinco vitórias, sete empates e cinco derrotas. A equipe vem de três vitórias consecutivas na competição.

Os portões do Beira-Rio serão abertos às 18h30, duas horas antes do início da partida. A avenida Edvaldo Pereira Paiva, a partir da Rótula das Cuias, será transformada em área de lazer para facilitar o deslocamento dos torcedores a pé e promover um ambiente mais seguro no entorno do estádio.

A EPTC disponibilizará a linha F993 Futebol, com cinco ônibus adaptados (APD) para atender o público que parte do Centro Histórico em direção ao Beira-Rio:

Na ida, os veículos sairão do Largo Glênio Peres, com a primeira viagem às 17h30. Após o encerramento da partida, os ônibus partirão da rua Nestor Ludwig, retornando ao Centro Histórico. Essa linha especial é uma alternativa prática para quem deseja evitar o uso de veículos particulares e contribuir para a redução do fluxo nas vias próximas ao estádio.

Para facilitar o deslocamento dos torcedores que optarem por táxi, a EPTC liberará o corredor de ônibus das avenidas Borges de Medeiros e Padre Cacique para circulação de táxis a partir de três horas antes do jogo. Após o término da partida, os táxis poderão circular no sentido bairro-Centro pelos corredores das avenidas Padre Cacique e Praia de Belas, agilizando o retorno dos torcedores.

Agentes estarão posicionados em pontos estratégicos no entorno do Beira-Rio para orientar motoristas, pedestres e garantir a segurança viária. Ao final do jogo, a avenida Edvaldo Pereira Paiva será ajustada para operar com fluxo único em ambos os sentidos, facilitando a saída dos torcedores em direção ao Centro da cidade.

