Brasil x Colômbia: decisão da Copa América Feminina vale título e prêmio milionário

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Ao chegarem à final, Brasil e Colômbia já asseguraram vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Foto: Lívia Villas Boas/CBF

A Seleção Brasileira feminina entra em campo neste sábado (3), às 18h (horário de Brasília), para disputar a grande final da Copa América Feminina contra a Colômbia. O palco do confronto será o Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador. Além do troféu continental, a partida vale uma premiação milionária e um lugar na Finalíssima contra a campeã europeia. Além disso, os dois finalistas já garantiram vaga para os Jogos de Los Angeles, em 2028.

O Brasil é o maior vencedor da história da competição, com oito títulos em nove edições disputadas. Agora, busca levantar a 9ª taça da Copa América e reafirmar sua supremacia no futebol feminino sul-americano. A última final, em 2022, também foi contra a Colômbia — e terminou com vitória brasileira por 1 a 0, com gol da atacante Debinha.

Apesar da importância crescente do torneio, a edição atual não teve aumento na premiação em relação à de 2022 — quando a Conmebol passou a oferecer bônus financeiros pela primeira vez. A seleção campeã levará US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8,31 milhões), enquanto a vice-campeã receberá US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,77 milhões).

Com a classificação para a final, Brasil e Colômbia já garantiram presença nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Além disso, a equipe vencedora enfrentará a Inglaterra, campeã da Eurocopa, na disputa da Finalíssima — torneio que reúne os campeões da América do Sul e da Europa. As inglesas conquistaram o título ao vencer a Espanha na final da semana passada.

Campanhas até a final

Brasil

Fase de grupos:

2×0 contra Venezuela

6×0 contra Bolívia

4×1 contra Paraguai

Semifinal:

5×1 contra Uruguai

Comandada por Arthur Elias, a Amarelinha chega à decisão com uma campanha dominante, somando 17 gols marcados e apenas 2 sofridos.

Colômbia

Fase de grupos:

0x0 contra Venezuela

4×1 contra Paraguai

8×0 contra Bolívia

0x0 contra Brasil

Semifinal:

5×4 nos pênaltis contra Argentina (após empate no tempo normal)

A seleção colombiana terminou a fase de grupos como vice-líder do Grupo B, com 8 pontos, e chega à final embalada pela vitória dramática sobre a Argentina nas penalidades.

