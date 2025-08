Esporte Fórmula 1: Bortoleto surpreende com 7º lugar no grid de largada na Hungria

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Esse é o melhor resultado de um brasileiro em uma classificação da F1 desde Felipe Massa em 2017 Foto: Team KICK Sauber Esse é o melhor resultado de um brasileiro em uma classificação da F1 desde Felipe Massa em 2017. (Foto: Team KICK Sauber) Foto: Team KICK Sauber

Em uma classificação eletrizante neste sábado (2), no circuito de Hungaroring, Charles Leclerc, da Ferrari, garantiu a pole position para o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. Com o tempo de 1:15.372, o monegasco superou a dupla da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, que dominaram os treinos e boa parte do Q3.

O grande destaque da sessão foi o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber. Em sua temporada de estreia, o jovem piloto garantiu a sétima posição no grid, superando ninguém menos que Max Verstappen, que ficou em oitavo.

Esse é o melhor resultado de um brasileiro em uma classificação da F1 desde Felipe Massa, que largou em 7º no GP da Itália de 2017. Bortoleto comemorou emocionado:

“Sair do lugar que a gente saiu e acabar no Q3, na 7ª posição, é algo incrível. Estou muito feliz”.

Já a pole de Leclerc é a primeira da Ferrari em 2025, encerrando um jejum que vinha desde o GP do Azerbaijão em setembro de 2024. O piloto celebrou o feito como uma surpresa, após enfrentar dificuldades com o carro durante os treinos e a própria classificação.

Max Verstappen viveu um fim de semana difícil. O tetracampeão mundial relatou falta de aderência no carro desde os primeiros treinos e afirmou que a equipe Red Bull está “andando em círculos” sem encontrar soluções.

“Não houve uma única volta ou curva em que me sentisse bem. Todo o fim de semana foi só derrapagens”.

A corrida acontece neste domingo (3), às 10 horas. Leclerc terá a difícil missão de conter o ataque das McLarens na largada. Bortoleto, por sua vez, tem uma chance real de pontuar e consolidar sua ascensão na elite do automobilismo. Já Verstappen enfrentará uma prova de recuperação em um circuito onde ultrapassagens são notoriamente complicadas.

Hamilton “inútil”

Em um desabafo sincero e carregado de frustração, Lewis Hamilton afirmou ser “inútil” e sugeriu que a Ferrari deveria procurar outro piloto, após se classificar apenas em 12º lugar para o Grande Prêmio da Hungria, neste sábado.

A crítica veio em contraste direto com o desempenho de seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, que conquistou a pole position.

Sete vezes campeão mundial e recordista no circuito húngaro com oito vitórias e nove poles, o britânico de 40 anos não escondeu a decepção com sua performance. “É sempre comigo. Sou inútil, absolutamente inútil”, disse à Sky Sports, ao justificar o desabafo que fez no rádio com a repetição de “sempre, sempre”.

Hamilton ainda isentou a equipe de qualquer responsabilidade: “O time não tem problema. Você viu o carro na pole. Então, provavelmente, precisamos trocar de piloto”.

Contratado pela Ferrari no início do ano, após uma longa passagem pela Mercedes, Hamilton ainda não conseguiu subir ao pódio pela escuderia italiana. Seu melhor momento foi a vitória na sprint em Xangai, em março. Enquanto isso, Leclerc já soma cinco pódios em 13 etapas da temporada.

