Inter Gauchão Feminino 2025 começa com goleada do Inter e expectativa por clássico

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Clara Güell marcou dois gols na estreia e lidera o ataque Colorado Foto: Lara Vantzen/Gurias Coloradas

A primeira rodada do Campeonato Gaúcho Feminino 2025 foi aberta na noite desta sexta-feira (1º), com vitória expressiva do Inter sobre o Brasil de Farroupilha: 5 a 1, fora de casa, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. Com o resultado, as Gurias Coloradas assumem a liderança provisória da competição, que este ano reúne cinco equipes em turno e returno.

O Inter saiu na frente logo aos 10 minutos, com gol de Clara Güell, que também marcou o quarto da equipe na etapa final. O Brasil-FAR chegou a empatar com Lorena, aos 21 minutos, mas a reação durou pouco. Dois minutos depois, Capelinha recolocou o Colorado em vantagem com um golaço de falta. No segundo tempo, Pati Llanos, Clara novamente e Julieta Morales completaram o placar.

O segundo jogo da rodada, entre Juventude e Grêmio, foi adiado para o dia 13 de agosto, às 15h, no SESI Caxias do Sul. Ambas as equipes estão envolvidas na terceira fase da Copa do Brasil Feminina. Já o Flamengo de São Pedro, que folga na rodada inaugural, estreia no próximo sábado (9), contra o Inter, às 16h, no Sesc Protásio Alves.

Próximos confrontos

Inter x Flamengo de São Pedro – 09/08, às 16h, no Sesc Protásio Alves

Grêmio x Brasil-FAR – 10/08, às 15h, no CFT Hélio Dourado

Juventude x Grêmio – 13/08, às 15h, no SESI Caxias do Sul

O Gauchão Feminino 2025 conta com cinco clubes: Grêmio, Internacional, Juventude, Brasil-FAR e Flamengo de São Pedro. Todos se enfrentam em turno e returno. Os quatro melhores avançam às semifinais, disputadas em ida e volta. A final será em dois jogos, e o terceiro lugar será decidido em partida única

