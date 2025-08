Grêmio No reencontro com Renato Portaluppi, Grêmio visita o Fluminense no Maracanã pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2025

Tricolor busca manter invencibilidade no Brasileirão em confronto com o Fluminense. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Neste sábado, às 21h, o Grêmio visita o Fluminense no Maracanã em um duelo entre dois times que vêm de vitória e buscam afirmação na temporada. O Tricolor Gaúcho venceu o Fortaleza por 3 a 1 em casa, pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o Tricolor Carioca superou o Inter por 2 a 1 no Beira-Rio, pela Copa do Brasil. O confronto marca, ainda, o reencontro do elenco gremista com o ex-comandante Renato Portaluppi.

Apesar da vitória recente, o Grêmio ainda tenta se firmar após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Desde então, o time teve dificuldades: venceu apenas duas vezes — uma delas contra o São José pela Recopa Gaúcha — e ainda não havia vencido no Brasileirão até o jogo contra o Fortaleza. Além disso, foi eliminado da Sul-Americana em casa pelo Alianza Lima, do Peru.

Com 20 pontos conquistados, o Tricolor Gaúcho ocupa a 14ª posição na tabela. A diferença para o Fluminense, que tem a mesma pontuação, está no número de vitórias: o Grêmio tem 5, enquanto o rival carioca soma 6. A partida no Maracanã será um teste importante para confirmar a retomada e buscar uma escalada na classificação.

O Fluminense também vive uma fase instável no Brasileirão. Após a volta da Copa do Mundo de Clubes, o time ainda não venceu na competição e acumula quatro derrotas seguidas. A vitória sobre o Internacional pela Copa do Brasil trouxe um alívio momentâneo, mas o desempenho no campeonato nacional segue preocupando.

Com os mesmos 20 pontos do Grêmio, o Tricolor Carioca ocupa a 12ª colocação, à frente do rival pelo número de vitórias. O confronto direto deste sábado será decisivo para tentar encerrar a sequência negativa e recuperar terreno na tabela.

Histórico do confronto

Considerando apenas os confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio leva ampla vantagem sobre o Fluminense. Em 64 partidas disputadas, o Tricolor Gaúcho venceu 30 vezes, empatou 16 e perdeu apenas 18. No número de gols marcados, o Grêmio também supera: são 81 gols contra 66 do Tricolor Carioca.

Nos duelos entre equipes do chamado G12, é comum que o mandante leve vantagem, e isso se confirma quando o Grêmio joga em Porto Alegre. Em 31 partidas como mandante, o time gaúcho venceu 20, empatou 4 e perdeu apenas 7. Já no Rio de Janeiro, o equilíbrio é maior: em 33 jogos, o Fluminense venceu 11, houve 12 empates e o Grêmio saiu vitorioso em 10 ocasiões. Ou seja, caso o Grêmio vença neste sábado, iguala o número de vitórias do Fluminense como mandante.

O histórico recente reforça o favoritismo gremista: já são 8 jogos seguidos sem derrota para o Fluminense, incluindo uma impressionante sequência de 7 vitórias consecutivas — a maior da história do confronto. A última vitória do Tricolor Carioca pelo Brasileirão foi em 2019, quando venceu por 2 a 1.

Desfalques

Grêmio: Cuéllar (lesão muscular na coxa esquerda), Gustavo Martins (lesão muscular na coxa direita), Marlon (suspenso), Cristian Olivera (suspenso), André Henrique (lesão na coxa esquerda), Luan Cândido (opção técnica), Monsalve (lesão no ombro direito)

Fluminense: Otávio (Rompeu o tendão de aquiles da perna esquerda), Ignácio (lesão grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito), Freytes (suspenso), Bernal (suspenso), Renê (ligamento colateral medial do joelho direito) e Gabriel Fuentes (lesão de grau 2 no músculo reto femoral).

