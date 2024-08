Porto Alegre Confira o esquema especial de ônibus em Porto Alegre para o Concurso Nacional Unificado, neste domingo

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2024

Acesso aos locais com maior concentração de inscritos inclui o reforço de diversas linhas de ônibus. (Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA)

Porto Alegre terá um esquema especial de trânsito e transporte no domingo (18), devido às provas do Concurso Público Nacional Unificado. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) atuarão no monitoramento do fluxo nos principais pontos a partir das 6h e recomendam aos candidatos que antecipem seus deslocamentos.

De acordo com a autarquia, a logística de acesso aos locais com maior concentração de inscritos, tais como Uniritter, PUCRS e Fapa, inclui o reforço de diversas linhas de ônibus do transporte público. Confira, a seguir.

Uniritter (Zona Sul)

– 263.1 – Orfanotrófio/Jardim Medianeira: acréscimo de seis viagens (três por sentido) nos horários em dois horários no sentido Centro-Bairro (11h40min, 12h40min e 18h).

– 263.2 – Orfanotrófio/Azenha: acréscimo de seis viagens (três por sentido) nos horários em dois horários no sentido Centro-Bairro (11h40min, 12h40min e 18h) e em três horários no sentido Bairro-Centro (6h55min, 7h35min e 12h45min).

Fapa (Zona Norte)

– 656 – Passo das Pedras/Fapa: operação normal de domingo.

– 494.4 – Rubem Berta/Jardim Ypu: manutenção dos trajetos habituais pela avenida Protásio Alves.

– 495.1 – Manoel Elias/Morro Santana: manutenção dos trajetos habituais pela avenida Protásio Alves.

– 491 – Passo Dornelles/Vila Safira: itinerário desviado no sentido Centro-Bairro, trafegando pela Protásio Alves, Manoel Elias e 6 de Novembro.

PUCRS (Zona Leste)

– 343 – Campus/Ipiranga: ampliação do serviço por meio de viagens extras, não detalhadas pela prefeitura.

– 353 – Ipiranga/PUC/UFRGS: ampliação do serviço por meio de viagens extras, não detalhadas pela prefeitura.

– T1: ampliação do serviço por meio de viagens extras, não detalhadas pela prefeitura.

– T4: ampliação do serviço por meio de viagens extras, não detalhadas pela prefeitura.

– T9: ampliação do serviço por meio de viagens extras, não detalhadas pela prefeitura.

– T12: ampliação do serviço por meio de viagens extras, não detalhadas pela prefeitura.

– T12-A: ampliação do serviço por meio de viagens extras, não detalhadas pela prefeitura.

– 397 – Bonsucesso: acesso ao campus da PUCRS pela avenida Bento Gonçalves.

– 398 – Pinheiro: acesso ao campus da PUCRS pela avenida Bento Gonçalves.

– 398.4 – Pinheiro via Viçosa: acesso ao campus da PUCRS pela avenida Bento Gonçalves.

– 394.6 – Quinta do Portal/Mapa: acesso ao campus da PUCRS pela avenida Bento Gonçalves.

– 344 – Santa Maria: acesso ao campus da PUCRS pela avenida Bento Gonçalves.

– 361 – Cefer: acesso ao campus da PUCRS pela avenida Bento Gonçalves.

– 375 – Agronomia: acesso ao campus da PUCRS pela avenida Bento Gonçalves.

(Marcello Campos)

