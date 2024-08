Brasil Receita Federal lança serviço para combater abertura de empresas-fantasma com CPF de terceiros

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2024

O sistema não vai dar andamento àquela solicitação porque seu CPF estará protegido. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Receita Federal lançou um serviço para proteger o CPF dos contribuintes contra a ação dos golpistas. Em março de 2024, a aposentada Ana Beatriz Peixoto tomou um susto quando descobriu uma empresa no nome dela. E, em 2023, golpistas fizeram empréstimos e até alugaram um imóvel usando o CPF da aposentada.

“Tive meu nome negativado, tive que renovar meu cheque especial. Para fazer a renovação no banco, tive que comprovar que eu era eu, porque estava com restrição. Você não consegue entender como eles conseguem pegar tantos dados seus e ter a facilidade que têm em fazer isso”, diz.

O número de empresas abertas com CPFs fraudados aumentou em 30% em 2023 se comparado com 2022. E só em 2024, a Receita Federal identificou uma média diária de 15 empresas criadas irregularmente. Geralmente, são dados que estavam desprotegidos em um ambiente onde circulamos o tempo todo: a internet.

Com o CPF furtado, o criminoso cria um CNPJ fraudulento e consegue abrir contas em bancos, pegar empréstimos em nome da falsa empresa.

Blindar de fraudes

A Receita Federal lançou um recurso que promete blindar o CPF das fraudes. Basta acessar o site do Governo Federal, ir até a aba “Serviços e Informações do Brasil”, depois “Empresas e Negócios”, “Redesim”, e clicar em “Proteger meu CPF”. É preciso fazer o login com a conta gov.br.

“Se em algum momento um fraudador, uma pessoa não autorizada for utilizar o seu CPF, seus documentos sem a sua autorização para abrir um CNPJ ou para te incluir em um quadro societário, ele não vai conseguir. O sistema não vai dar andamento àquela solicitação porque seu CPF estará protegido”, explica Joyce Frade Machado, superintendente-adjunta da Receita Federal.

O advogado Henrique Silva Freire, especialista em Direito Tributário, reforça que os nossos dados são valiosos e que devemos protegê-los também no meio digital.

“Nesse universo digital, é importante que o cidadão entenda que seus dados sensíveis precisam de proteção, assim como você tem com seus dados físicos, sua própria carteira de dinheiro. Se você fizer seu cadastro digital e aderir a esse programa de proteção, você estará recebendo uma blindagem, uma proteção que vai te prevenir de um prejuízo maior que pode acontecer”, afirma Henrique Silva Freire. As informações são do portal de notícias G1.

