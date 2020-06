Rio Grande do Sul Confira o funcionamento de órgãos e serviços do Estado no feriado de Corpus Christi

Conforme o Decreto 54.986, de 14 de janeiro de 2020, que estabeleceu o calendário de 2020 para órgãos da administração estadual, incluindo autarquias e fundações públicas, dia 11 de junho será feriado de Corpus Christi. A data, que representa tradicional celebração católica, constitui feriado municipal.

Abaixo, confira telefones e horários referentes a serviços do Estado em funcionamento na quinta-feira (11), na sexta-feira (12) e no fim de semana, além de espaços culturais e de lazer. Em razão da pandemia do coronavírus, boa parte destes espaços seguirão fechados temporariamente, conforme orientações do governo do Estado.

Segurança Pública

• Telefones de emergência:

– Disque-denúncia da Policia Civil: 181

– Brigada Militar (BM): 190

– Corpo de Bombeiros: 193

– Polícia Civil: 197

– Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM): 198

– Defesa Civil: 199

– Denarc (plantão 24 horas para denúncias de tráfico de drogas): 0800 518-518

Polícia Civil

Serviços de emergência e policiamento funcionam normalmente.

Brigada Militar

Serviços de emergência e policiamento funcionam normalmente.

Sede da Secretaria da Segurança Pública

Não haverá expediente no feriado. As atividades serão retomadas na sexta-feira (12), às 9h.

Instituto-Geral de Perícias

Não haverá atendimento ao público no feriado. Também não haverá o serviço de confecção de carteiras de identidade na data. As atividades serão retomadas na sexta-feira (12), às 9h.

Saúde

• Telefones de emergência:

– Samu: telefone 192 (plantão 24 horas)

– Centro de Informações Toxicológicas (CIT): 0800 721-3000 (plantão 24 horas)

– Disque Vigilância: telefone 150 (plantão 24 horas)

Farmácia de Medicamentos Especiais

Fechada na quinta-feira (11). O retorno às atividades é sexta-feira (12), a partir das 7h. Funcionando normalmente no período de isolamento, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

Endereço: av. Borges de Medeiros, 546, Centro, Porto Alegre

Telefone: (51) 3901-1000

Hemocentro

Fechado na quinta-feira (11). O retorno é na sexta (12), a partir das 8h, tanto para doação de sangue como para cadastro de medula óssea. O Hemocentro está funcionando em horário reduzido, das 8h às 16h, em razão da pandemia. A Secretaria da Saúde alerta para a necessidade de doações de sangue. Para doar, é necessário realizar agendamento, que pode ser por telefone, WhatsApp ou e-mail. O endereço é av. Bento Gonçalves, 3.722, bairro Partenon, Porto Alegre. Telefone: (51) 3901-1004 ou (51) 3336-6755, ramal 102. WhatsApp: (51) 9 98405-4260

E-mail: captacaohemorgs@saude.rs.gov.rs.

Demais atividades

CEEE

As agências e postos de atendimento presencial estão fechados desde março em função das medidas de contenção da Covid-19. Todo o atendimento pode ser realizado pela Agência Virtual em www.ceee.com.br, pelo número 0800 721 2333 e por SMS. Em caso de falta de energia, o cliente deve priorizar a comunicação por torpedo: basta enviar para 27307 a palavra LUZ e o número da sua UC (Unidade Consumidora), que consta em destaque da fatura. Estes serviços funcionam normalmente no feriado de quinta-feira (11) e nos dias posteriores.

Corsan

Na quinta-feira (11), estarão fechadas as Unidades de Saneamento em todo o Estado. Serviços essenciais serão mantidos. Haverá plantão 24 horas pelo telefone 0800 646-6444, para casos de emergência ou problemas operacionais, como falta de água. O atendimento retorna por completo na sexta-feira (12). A Central de Atendimento aceita ligações gratuitas inclusive de celular. Também há serviços disponíveis no app para celular e no site da Corsan (www.corsan.com.br).

Ceasa

O mercado de hortigranjeiros da Ceasa abrirá na quinta-feira (11), das 13h às 17h, assim como o setor de carnes, embalagens e flores, das 7h às 18h.

Outros serviços

Agências FGTAS/Sine

Em razão da pandemia do coronavírus, as agências estão funcionando em horário reduzido, das 8h às 14h, para atendimento por agendamento, somente. O atendimento presencial foi restabelecido em 11 de maio, nas agências FGTAS/Sine. Atualmente, 125 unidades dispõem de atendimento presencial de encaminhamento de seguro-desemprego no Rio Grande do Sul.

Em Porto Alegre, esse serviço é oferecido, exclusivamente, nas agências FGTAS/Sine Centro (rua José Montaury, 31) e Zona Norte (av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132). No interior do Estado e na Região Metropolitana, permanecem fechadas as agências FGTAS/Sine de Gravataí, Lajeado e Rolante. Os atendimentos por meio dos canais virtuais nessas localidades seguem normalmente.

Na quinta-feira (11), todas as agências estarão fechadas em função do feriado. O atendimento ao público será retomado na sexta (12), às 8h. Em Porto Alegre, o mesmo vale para a sede administrativa da FGTAS (av. Borges de Medeiros, 521), Casa do Artesão (av. Júlio de Castilhos, 144) e Vida Centro Humanístico (av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132). No entanto, os últimos dois também estão com horários reduzidos: a Casa do Artesão e o Vida Centro Humanístico estão funcionando entre 9h e 15h, somente. Portanto, o atendimento ao público será retomado na sexta (12), às 9h.

O funcionamento de todas as agências coordenadas pela FGTAS é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. É permitida a entrada e permanência de público equivalente ao número de atendentes da FGTAS disponível nas unidades. É obrigatório, ainda, o uso de máscara e distância de, no mínimo, dois metros entre os trabalhadores que aguardam atendimento nas filas que se formarem eventualmente.

DetranRS

Não haverá expediente na quinta-feira (11). O atendimento via Disque-Detran e Fale Conosco segue funcionando nos dias úteis em período de isolamento social. Portanto, estará indisponível somente no feriado (11), retornando na sexta-feira (12).

Os Centros credenciados pelo DetranRS não terão expediente na quinta-feira (11). Na sexta-feira (12) voltam a funcionar normalmente. As remoções de veículos a depósito por solicitação dos agentes de fiscalização de trânsito e das polícias permanecem com funcionamento normal no feriado. Retirada de veículos de depósito são realizadas apenas em dias úteis.

Receita Estadual

Não haverá atendimento on-line na capital e nas delegacias no interior do Estado na quinta-feira (11), em função do feriado de Corpus-Christi. Na sexta (12), o atendimento volta por meio dos canais virtuais disponíveis durante a pandemia: acesse www.sefaz.rs.gov.br/Atendimento ou www.rs.gov.br.

Cultura e lazer

Todas as instituições listadas abaixo estão temporariamente fechadas ao público, como medida de prevenção e controle do avanço da pandemia do coronavírus.

• Biblioteca Pública do Estado;

• Casa de Cultura Mario Quintana;

• Memorial do Rio Grande do Sul;

• Margs (Museu de Arte do Rio Grande do Sul);

• Museu da Comunicação Hipólito José da Costa;

• Museu Julio de Castilhos;

• Ospa;

• Theatro São Pedro;

• Cete (Centro Estadual de Treinamento Esportivo);

• Jardim Botânico;

• Parque Zoológico em Sapucaia do Sul.

