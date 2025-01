Porto Alegre Confira o serviço de trânsito e transporte para a festa de Navegantes neste domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2025

A tabela horária, de domingos e feriados, e os itinerários das linhas de ônibus poderão ser consultados em linhas.eptc.com.br Foto: Maria Ana Krack/PMPA (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Neste domingo (02), feriado de Nossa Senhora de Navegantes, haverá passe livre nos ônibus de Porto Alegre. A tabela horária, de domingos e feriados, e os itinerários das linhas de ônibus poderão ser consultados em linhas.eptc.com.br.

A SMMU (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana), por meio da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), montou um esquema especial de trânsito e transporte.

Os motoristas que estiverem se deslocando para o litoral e interior devem evitar os acessos pelo Túnel da Conceição, avenidas Castello Branco e Sertório, por onde impacta o trajeto da procissão. A melhor opção para quem irá deixar Porto Alegre é seguir pela Terceira Perimetral.

A EPTC vai orientar bloqueios e desvios de trânsito momentâneos com alterações em linhas de transporte urbano e metropolitano. Os agentes de fiscalização também vão acompanhar a circulação via câmeras da central de controle e monitoramento da mobilidade e, se necessário, realizar ajustes. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo perfil @EPTC_POA na rede social X (o antigo Twitter)

Procissão

As homenagens se iniciam às 7h, com uma missa na Paróquia Nossa Senhora do Rosário (rua Vigário José Inácio, 402 – Centro Histórico). Logo após, por volta das 8h, tem início a procissão com a imagem da santa pelas avenidas Mauá e Castello Branco, com as presenças de autoridades eclesiais e políticas, além de milhares de devotos que percorrem as ruas até o Santuário dos Navegantes, próximo à antiga Ponte do Guaíba. A festa é promovida pela Arquidiocese de Porto Alegre com apoio da prefeitura.

Trânsito

A primeira etapa do bloqueio acontece a partir das 7h, para instalação de tapumes no acesso à Ponte do Guaíba pela avenida Sertório. O acesso à ponte deverá ser realizado pela avenida Farrapos, avenida Cairu, rua Voluntários da Pátria e avenida Castello Branco.

Na segunda etapa, a partir das 7h30min, o bloqueio ocorre na avenida Mauá, entre a rua Vigário José Inácio e a rua da Conceição. O tráfego da avenida Castello Branco será desviado no topo da elevada em direção ao túnel. O acesso à Estação Rodoviária será mantido. Também haverá bloqueio na avenida Castello Branco, sentido Centro/bairro, entre a rua da Conceição e a avenida Sertório.

Após a procissão, a avenida Sertório, entre a avenida Presidente Roosevelt e a rua Voluntários da Pátria, seguirá bloqueada em função da festa nas imediações da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes. A melhor alternativa para os condutores acessarem a Capital, em direção ao Centro Histórico, será via BR-116, avenida Farrapos e Alberto Bins.

Transporte – Linhas operando em horários especiais (das 08h às 20h): CARRIS-T2.9 – Transversal 2 / Navegantes, T2A.9 – Transversal 2 via P. Azurenha / Navegantes, T3.9 – Transversal 3 / Navegantes, T8.9 – Campus / Farrapos / Navegantes, T12.9 – Restinga / Cairu / Navegantes, T12A.9 – Restinga / Cairu via Bento / Navegantes

MOB-Linha especial: Faz trajeto BC / CB das 8h30 até o final do evento, partindo do terminal CPC (tabela aberta), Linha 690 – Festa dos Navegantes

Reforço de tabela nas seguintes linhas-B25.9 – A Feijó / Humaitá / Navegantes (06h40 – 20h30), B55.9 – Protásio / Humaitá / Navegantes (6h30 – 21h), 718 – Ilha da Pintada (5h30 – 21h50).

Linhas municipais e intermunicipais com terminais na Praça Parobé, Terminal Borges x Mauá e Av. Júlio de Castilhos terão os seguintes desvios:

Sentido Centro-Túnel da Conceição → Largo Vespasiano Júlio Veppo → Rua Comendador Álvaro Guaspari → Rua Santo Antônio → Av. Farrapos → Rua Voluntários da Pátria → Praça Rui Barbosa (pista lateral) → Av. Júlio de Castilhos.

Linhas com terminais no Largo Visconde do Cairu e Rua Uruguai:

Trajeto alternativo: Terminal provisório na av. Júlio de Castilhos → Túnel da Conceição → Rua Sarmento Leite → Av. Loureiro da Silva → Rua General Lima e Silva → Rua Cel. Fernando Machado → Av. Borges de Medeiros → Rua Antônio K. Filho → Av. Loureiro da Silva.

Desvios específicos para algumas linhas:

Linha C2 (Terminal Parobé) – bairro/Centro: Rua Garibaldi → Av. Farrapos → Rua Voluntários da Pátria → Praça Rui Barbosa → Terminal provisório na Av. Júlio de Castilhos.Centro/Bairro: Av. Júlio de Castilhos → Túnel da Conceição → Rua Sarmento Leite → Av. Loureiro da Silva → Rua General Lima e Silva → Rua Cel. Fernando Machado → Av. Borges de Medeiros → Rua Antônio K. Filho → Av. Loureiro da Silva.

Linha C3 (Terminal Parobé)-Trajeto alternativo: Terminal → Largo Visconde do Cairu → Av. Mauá → Rua General Bento Martins → Av. Duque de Caxias → Av. Prof. Annes Dias → Av. Independência.

Linha 346.2 – São José / Santa Catarina

Bairro/Centro: Túnel da Conceição → Largo Vespasiano Júlio Veppo → Rua Comendador Álvaro Guaspari → Rua Santo Antônio → Av. Farrapos → Rua Voluntários da Pátria → Praça Rui Barbosa → Terminal provisório na Av. Júlio de Castilhos. Centro/bairro: Terminal provisório → Túnel da Conceição → Rua Sarmento Leite → Av. Loureiro da Silva → Rua General Lima e Silva → Rua Cel. Fernando Machado → Av. Borges de Medeiros → Av. Salgado Filho.

Linha 492.3 – Petrópolis / Sesc-Centro/bairro: Terminal → Largo Visconde do Cairu → Av. Mauá → Av. João Goulart → Av. Loureiro da Silva → Av. Luiz Englert → Av. Paulo Gama → Av. Osvaldo Aranha.

Linha 520.3 – Triângulo / 24 de Outubro-Bairro/Centro: Rua Pinto Bandeira → Rua Voluntários da Pátria → Praça Rui Barbosa → Terminal provisório na Av. Júlio de Castilhos. Centro/Bairro: Terminal provisório → Cel. Vicente.

Linhas de lotação com terminal na Rua Sete de Setembro terão itinerário provisório durante o bloqueio para a passagem do cortejo:

Bairro/Centro: Av. Farrapos → Rua Voluntários da Pátria → Praça Rui Barbosa → Terminal provisório na Av. Júlio de Castilhos. Centro/Bairro: Terminal provisório → Rua da Conceição.

Desvios em linhas normais de transporte coletivo:

Linha 703 – Vila Farrapos-Centro/Bairro: Av. Presidente F. Roosevelt → Av. Sertório → Av. Farrapos → Av. AJ Renner → Trav. Venezuela → Rua Frederico Mentz. Bairro/Centro: Rua Frederico Mentz → Trav. Venezuela → Av. AJ Renner → Av. Farrapos → Av. Cairu → Av. Presidente F. Roosevelt.

Linha 718 – Ilha da Pintada e linhas Guaíba-Centro/Bairro: Av. Presidente F. Roosevelt → Rua Comendador Tavares → Rua Voluntários da Pátria → Acesso nº 2 → Av. Castelo Branco → Travessia Régis Bittencourt. Bairro/Centro: Travessia Régis Bittencourt → Av. Castelo Branco → Av. Mauá → Rua Carlos Chagas → Av. Júlio de Castilhos → Rua Cel. Vicente → Rua Voluntários da Pátria → Terminal Rui Barbosa.

Opções de transporte coletivo para o evento-Linhas T2 e T2A – Carris-Norte/Sul: Av. Farrapos → Av. Cairu → Av. Presidente F. Roosevelt → Av. Sertório → Av. Farrapos → Av. Pátria → Av. Presidente F. Roosevelt → Av. Brasil. Sul/Norte: Av. Cairu → Av. Pernambuco → Rua 18 de Novembro → Rua Padre Diogo Feijó → Av. Farrapos → Terminal Farrapos.

Linha T3 – Carris-Sul/Norte: Av. Pernambuco → Av. Cairu → Av. Presidente F. Roosevelt → Rua Comendador Tavares → Rua Voluntários da Pátria → Av. Polônia → Terminal Av. Polônia. Norte/Sul: Terminal Av. Polônia → Av. Rio Grande → Av. Brasil → Av. Presidente F. Roosevelt → Av. Sertório → Av. Farrapos → Av. Cairu → Rua Almirante Tamandaré → Rua Félix da Cunha.

Linha T8 – Carris-Leste/Norte: Av. Pernambuco → Av. São Pedro → Av. Presidente F. Roosevelt → Rua Comendador Tavares → Rua Voluntários da Pátria → Av. Polônia (terminal). Norte/Leste: Terminal Polônia → Av. Presidente F. Roosevelt → Av. Sertório → Av. Farrapos → Av. Cairu → Rua Almirante Tamandaré → Rua Félix da Cunha.

Linhas Especiais:

Linha 690 – Festa dos Navegantes – MOB/Direto-Centro/Festa: Terminal Rui Barbosa → Av. Júlio de Castilhos → Rua da Conceição → Rua Voluntários da Pátria → Rua Comendador Tavares → Rua Santos Pedroso → Av. Sertório. Festa/Centro: Terminal provisório Av. Sertório → Av. Farrapos → Rua Voluntários da Pátria → Terminal Rui Barbosa.

Além disso, estarão ativas as linhas A02 – Alimentadora Navegantes Viva Sul e A03 – Alimentadora Navegantes Via Leste/Mais com o seguinte itinerário: – Terminal Uruguai , Av. Mauá , Av. Presidente João Goulart , Av. Loureiro da Silva , Rua José do Patrocínio , Rua Sebastião Leão , Av. João Pessoa , alça de acesso da rua Luiz Englert , Av. Loureiro da Silva , Av. João Goulart , Av. Siqueira Campos , Rua Uruguai (terminal).

