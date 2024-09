Esporte Confira os confrontos da semifinal da Copa Libertadores 2024

27 de setembro de 2024

Dois brasileiros avançam e vão disputar a semifinal da Libertadores 2024. Foto: Conmebol/Divulgação Dois brasileiros avançam e vão disputar a semifinal da Libertadores 2024. (Foto: Conmebol/Divulgação) Foto: Conmebol/Divulgação

Com dois brasileiros, os confrontos para a semifinal já estão definidos. Confira as datas:

Ida

22/10 – Atlético-MG x River Plate (21:30)

23/10 – Botafogo x Peñarol (21:30)

Volta

29/10 – River Plate x Atlético-MG (21:30)

30/10 – Peñarol x Botafogo (21:30)

Confrontos e eliminações das quartas-de-final

O Atlético-MG, que enfrentou o Fluminense, perdeu o primeiro jogo, no Maracanã, por 1 a 0, com gol de Lima. Já no jogo da volta, o Galo garantiu a classificação vencendo o tricolor carioca por 2 a 0, na Arena MRV, com dois gols de Deyverson.

O Botafogo também eliminou outro brasileiro no campeonato, o São Paulo. O primeiro jogo aconteceu no Estádio Nilton Santos e terminou em 0 a 0, o jogo de volta também terminou empatado, dessa vez com o placar de 1 a 1. A decisão foi levada para os pênaltis, onde o Alvinegro levou a melhor.

O River Plate garantiu a classificação para a semifinal para cima do Colo-Colo. A partida de ida, que ocorreu no Estádio Monumental David Arellano, no Chile, terminou empatada em 1 a 1, com Germán Pezzella marcando para os argentinos e Carlos Palacios para os chilenos. No segundo jogo, diante de sua torcida, o River Place venceu o jogo por 1 a 0 no Monumental de Núñez, com gol de Colidio.

O Peñarol enfrentou o Flamengo e levou a melhor. Com o primeiro jogo no Maracanã, o time uruguaio venceu por 1 a 0, com gol de Javier Cabrera. No estádio Campeón del Siglo, no Uruguai, o Peñarol jogou pelo empate e garantiu a classificação com um placar final de 0 a 0 entre as equipes.

