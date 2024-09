Brasil Imposto de Renda: mais de 1,4 milhão caíram na malha fina

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

O principal motivo para retenção de declarações em 2024 foram as deduções ligadas a despesas médicas. Foto: Reprodução

A Receita Federal informou, nesta sexta-feira (27), que 1.474.527 de declarações do Imposto de Renda 2024 caíram na malha fina. O número corresponde a 3,2% das 45,48 milhões de declarações recebidas referente ao ano-base 2023, segundo o fisco. Entre as declarações retidas, a maioria (71%) são de contribuintes que apontam ter direito à restituição de Imposto de Renda.

Em 27% das declarações os contribuintes apuraram imposto a pagar. Já em 2% das declarações retidas os contribuintes apuraram saldo zero, ou seja, nem a restituir nem a pagar. O principal motivo para retenção de declarações em 2024 foram as deduções ligadas a despesas médicas, com 51,6% do total. Diferente dos demais comprovantes utilizados para restituição, não existe limite legal para deduções com despesas médicas.

Principais motivos de retenção

– Deduções fiscais relacionada a despesas médicas (51,6%)

– Omissão de rendimentos (27,8%)

– Imposto de Renda retido na fonte (9,4%)

– Deduções de outras fontes, como educação, pensão, previdência privada etc. (5,8%)

– Deduções do imposto devido (2,7%)

– Rendimentos recebidos acumuladamente (1,6%)

– Diferença entre o valor de imposto pago declarado e valores registrados na Receita (1,1%)

Das dez regiões fiscais da Receita Federal, a 8ª região, que engloba somente o Estado de São Paulo, foi a que teve o maior número de declarações retidas, com 454 mil declarações retidas. O número representa mais que o dobro de contribuintes que caíram na malha fina do que a 7ª região da Receita Federal (Rio de Janeiro e Espírito Santo), região com o segundo maior volume de retenção, com 199.336.

Regiões fiscais com maior retenção de declarações

1ª Região Fiscal (DF, GO, MS, MT e TO) – 45.829 declarações retidas

2ª Região Fiscal (AC, AM, AP, PA, RO e RR) – 68.935 declarações retidas

3ª Região Fiscal (CE, MA e PI) – 69.780 declarações retidas

4ª Região Fiscal (AL, PB, PE e RN) – 83.010 declarações retidas

5ª Região Fiscal (BA e SE) – 71.010 declarações retidas

6ª Região Fiscal (MG) – 137.919 declarações retidas

7ª Região Fiscal (ES e RJ) – 199.336 declarações retidas

8ª Região Fiscal (SP) – 454.198 declarações retidas

9ª Região Fiscal (PR e SC) – 150.953 declarações retidas

10ª Região Fiscal (RS) – 93.557declarações retidas.

