Rio Grande do Sul Mercado de trabalho formal segue em crescimento no RS após as enchentes

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

O saldo representa um aumento de 4% em comparação ao mesmo período de 2023. Foto: Reprodução O saldo representa um aumento de 4% em comparação ao mesmo período de 2023. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul contabilizou 1.046.938 admissões e 991.165 desligamentos, totalizando saldo positivo de 55.773 postos de trabalho criados de janeiro a agosto deste ano. O levantamento é baseado conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e compilados pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), nesta sexta-feira (27).

O saldo representa um aumento de 4% em comparação ao mesmo período de 2023. O setor de serviços foi o que apresentou o maior saldo de janeiro a agosto de 2024 com 29.008 postos de trabalho criados, seguido pela indústria (19.689), pela construção (7.806) e pelo comércio (150). Apenas a agropecuária registrou saldo negativo de – 880 postos no acumulado do ano.

Os municípios que registraram os maiores saldos foram:

Porto Alegre (8.096)

Caxias do Sul (6.760)

Passo Fundo (4.517)

Santa Cruz do Sul (2.842)

Gravataí (2.093)

Rio Grande (1.797)

Cachoeirinha (1.752)

Novo Hamburgo (1.721)

Vacaria (1.470)

Bento Gonçalves (1.435)

Agosto

Em agosto, foram registradas no Estado 131.781 admissões e 121.368 desligamentos, totalizando saldo positivo de 10.413 postos de trabalho. O índice representa um aumento de 55,7% em comparação à julho de 2024 e de 328% em comparação à agosto de 2023. O setor de serviços foi o que registrou o maior saldo no período (6.183 postos), seguido pelo comércio (2.461), construção (1.724) e pela agropecuária (221). Apenas a indústria registrou saldo negativo de – 176 postos de trabalho. Porto Alegre foi o município com melhor saldo no Rio Grande do Sul no mês, com 2.744 novos postos, o que levou a cidade a um estoque de 572.249 empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no mês no Rio Grande do Sul aparecem Canoas (1.091), Passo Fundo (668), São Leopoldo (630) e Caxias do Sul (551).

Os maiores saldos foram contabilizados nos seguintes municípios:

Porto Alegre (2.744)

Canoas (1.091)

Passo Fundo (668)

São Leopoldo (630)

Caxias do Sul (551)

Tramandaí (534)

Novo Hamburgo (480)

Rio Grande (464)

Gravataí (357)

Pelotas (307)

Para o diretor-presidente da FGTAS, José Scorsatto, após dois meses de queda do emprego em maio e junho, os dois últimos meses (julho e agosto) apresentam franca recuperação das perdas causadas pelas enchentes: “As ações para reconstrução e recuperação do RS promovidas pelo Governo estão surtindo maior efeito e acelerando a retomada do emprego. A queda do saldo de emprego na indústria no mês de agosto se deve a um efeito sazonal, devido à diminuição no processamento de fumo, por conta do fim do plantio. Por outro lado, o setor de construção segue se destacando com maior crescimento em termos percentuais, resultado das medidas de reconstrução de estradas, estabelecimentos comerciais, moradias, escolas, hospitais, etc”.

