Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Braithwaite é a principal baixa do elenco gremista Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio

Neste sábado (29), o Grêmio recebe o Atlético-MG na Arena, às 18h30. Para a partida, o técnico Gustavo Quinteros não contará com alguns jogadores que podem ser importantes para o confronto.

A principal baixa do elenco é Braithwaite. O centroavante está na Europa para tratar uma lesão no músculo adutor longo da coxa direita. Sem o dinamarquês, o uruguaio Arezo deve receber uma chance no time titular.

Gabriel Mec também está se recuperando de um problema. O jovem de apenas 17 anos sofreu um entorse no tornozelo direito durante um treino da Seleção Brasileira em janeiro.

O zagueiro Kannemann teve um problema no quadril em 2024, mas já está apto a jogar novamente e vem treinando junto ao restante do elenco. A tendência é de que o defensor comece a partida no banco de reservas.

