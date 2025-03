Inter Confira os desfalques do Inter para enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Anthoni deve permanecer no gol Colorado mesmo com a volta de Rochet Foto: Ricardo Duarte/Inter Anthoni deve permanecer no gol Colorado mesmo com a volta de Rochet. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste sábado (29), às 21h, o Inter estreia no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, no Maracanã. O técnico Roger Machado terá baixas importantes no elenco para a primeira partida da competição.

Um dos principais desfalques será o zagueiro Victor Gabriel, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. Seu retorno deve acontecer no final de abril ou no início de maio.

Seu parceiro de zaga Vitão foi ausência no treino do Colorado nessa quarta-feira (26), por conta de uma indisposição. No entanto, o jogador deve estar apto para jogar contra o rubro-negro.

Roger Machado deve ter dúvidas para a titularidade do gol. Rochet retornou aos gramados na Data Fifa pela Seleção Uruguaia contra a Bolívia. Porém, após o jogo, o goleiro sentiu dores no joelho, local do corpo que o tirou do início da temporada.

“Acabei sentindo muita dor no joelho esquerdo. Torci o joelho na primeira jogada do primeiro tempo e fiquei com dor a partida inteira”, disse à imprensa uruguaia.

Com isso, a tendência é de que Anthoni permaneça com a titularidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/confira-os-desfalques-do-inter-para-enfrentar-o-flamengo-pelo-campeonato-brasileiro/

Confira os desfalques do Inter para enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

2025-03-27