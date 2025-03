Inter “Somos rivais”, diz Romero sobre seu irmão gêmeo do Corinthians

O jogador foi apresentado pelo Colorado e tem contrato até dezembro de 2025 Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Campeonato Brasileiro de 2025 pode ter duas partidas de reencontro entre os gêmeos Oscar e Ángel Romero.

Ángel é jogador do Corinthians e, nessa quarta-feira (26), Oscar foi apresentado oficialmente como novo jogador do Inter. Durante a apresentação no Colorado, o paraguaio afirmou que é o rival do irmão. O contrato dele é válido até dezembro de 2025.

“Não sabia que existia tanta rivalidade entre Inter e Corinthians. Dentro de campo, eu e Ángel não somos irmãos, somos rivais. Quando nos enfrentarmos, tratarei de vencer”, comentou o colorado.

Este é o único caso de gêmeos na Série A do Brasileirão 2025. Mas não será o primeiro encontro, já que em 2024, Oscar defendeu o Botafogo. A semelhança entre os irmãos é tanta que o Fogão chegou a usar uma foto do irmão corinthiano ao desejar um feliz natal ao ex-jogador do clube carioca.

Antes de atuar no Brasil, Romero acumulou experiência em ligas de alto nível na Argentina, Espanha e Turquia. Pela seleção paraguaia, Romero fez sua estreia em um amistoso contra a Alemanha, que terminou empatado em 3 a 3. Desde então, defendeu a Albirroja em 58 partidas, marcando quatro gols. O jogador assinou contrato válido até dezembro deste ano com o Colorado.

