Esporte Uefa abre investigação contra Vini Jr. e outros jogadores do Real Madrid

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

O brasileiro e outros três jogadores são investigados por condutas indecentes

A Uefa abriu uma investigação contra o atacante brasileiro Vinicius Junior e mais outros três jogadores do Real Madrid por uma possível infração no Regulamento Disciplinar da entidade. A análise acontece por conta da comemoração dos atletas na classificação às quartas de final da Champions League sobre o arquirrival Atlético de Madrid.

Além do brasileiro, Mbappé, Rüdiger e Ceballos são os nomes do Real Madrid que são alvos de investigação do órgão. O Atlético de Madrid havia apresentado uma denúncia formal por escrito por conta do quarteto durante as celebrações.

Vini Jr é investigado por um enfrentamento com os torcedores do rival nas arquibancadas antes e depois do fim do jogo. Mbappé é investigado por gestos obscenos, enquanto Rüdiger por colocar as mãos no pescoço, fazendo alusão a um ceifador. Com o final da partida, torcedores do Atlético de Madrid revoltados arremessaram objetos na direção dos atletas do Real Madrid.

O clube espanhol irá apresentar alegações para evitar possíveis punições, com o fechamento de setores das arquibancadas para os próximos jogos. Na Champions League, o Real Madrid irá receber o Arsenal no dia 16 de abril, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio.

Confira o comunicado da Uefa

“Um inspetor de Ética e Disciplina da Uefa foi designado para investigar as acusações de conduta indecente por parte dos jogadores do Real Madrid (Rüdiger, Mbappé, Dani Ceballos e Vinicius Junior) durante a partida de oitavas de final da Champions League entre Atlético de Madrid e Real Madrid, no dia 12 de março de 2025.”

