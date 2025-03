Esporte Por racismo contra Vini Jr, torcedores são proibidos de ir ao estádio por 1 ano

27 de março de 2025

A comissão também multou os envolvidos em 4 mil euros

A Comissão Estatal contra Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte da Espanha multou e proibiu o acesso de torcedores do Real Sociedad por racismo contra o atacante brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid.

A publicação não citou os nomes dos dois torcedores envolvidos. Eles devem ficar fora dos estádios por 1 ano, além do pagamento de multa de 4 mil euros, pouco mais de R$12,6 mil.

O jogo entre o Real Sociedad e o Real Madrid foi válido pela Copa do Rei e aconteceu no dia 16 de fevereiro. Os Merengues venceram o confronto por 1 a 0.

O camisa 7 do clube merengue vem sendo alvo de ataques racistas no futebol espanhol e, após tantos casos, o Conselho Superior de Esportes da Espanha se juntou à polícia espanhola, Ministério Público, LaLiga e Federação Espanhola de Futebol em 2024 para criar uma comissão punitiva aos casos na Espanha.

A Comissão também decidiu, nessa quarta (26), mais uma multa e um afastamento por xingamentos contra Vinícius. Na partida entre Osasuna contra o Real Madrid, em Pamplona no dia 26 de fevereiro, um torcedor do Osasuna levantou uma faixa com insultos ao brasileiro e ainda usou drogas dentro do estádio.

O afastamento proposto foi de 4 meses mais 2 mil euros em multa, cerca de R$ 12,3 mil. Nesta partida por LaLiga, os times empataram em 1 a 1.

